Asri mezarlık nedir? Kimler asri mezarlıklara gömülür?

Asri mezarlık, ölen kimsenin dinine bakılmaksızın herkesin gömülebildiği ve hatta kimsesiz ve şehitlerin de yer aldığı garipler bölümüne sahip mezarlıklara denir.

İnsanlar çeşitli şekillerde öldüklerinde dini farklılıklara göre ya gömülür ya yakılır. Yakıldıktan sonra tozları saklanır yada vasiyete göre uygun olan yapılır.

İslam dinine göre ise gömülmesi uygundur. Hristiyanlık ve ya yahudiliğinde farklı defin etme inançları bulunmaktadır.

Farklı dinlere mensup olan kişilerin farklı mezarlıklara gömülebilecekleri gibi asri mezarlık kategorisindeki çok dinlerin mensuplarının yer aldığı mezarlıklar da kullanılabilmektedir.

ASRİ MEZARLIK NEDİR?

"Asri" kelimesinin Türkçe sözlükteki manası "yeni, çağdaş" anlamındadır. Asri kelimesinin kökeni Arapça ’ya dayanmakta olup asır kelimesinden türemiştir. ‘Asr’ kelimesinin bir anlamı da "zaman" dır.

Arapça ’da ‘nisbet ya’sı‘ olarak bildiğimiz ya harfi eklendiğinde; yani kelime asrî olduğunda ‘çağdaş, modern, yeni‘ anlamına gelmektedir.

Dolayısıyla asri mezarlık, çağdaş ve yeni mezarlık anlamına gelmektedir.

KİMLER ASRİ MEZARLIKLARA GÖMÜLÜR?

Asri mezarlık, vefat edenin dinine bakılmaksızın her türlü insanın gömülebildiği ve hatta kimsesiz ve şehitlerin de yer aldığı garipler bölümüne sahip olmaları ile bilinirler.

Türkiye’de oluşturulan ilk asri mezarlık Ankara’da bulunan Cebeci Asri Mezarlığı olarak kayıtlara geçmektedir.

Bundan sonra İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok yerinde benzer mezarlıklar hazırlanarak ülkede yaşayan insanların dini ne olursa olsun usulüne uygun şekilde defnedilmelerine olanak sağlanarak geride kalanların da ölenlerin de huzur bulmalarına yardımcı olunmaya çalışılmıştır.

Bu sayede dinlerin daha özgürce yaşanması amaçlanarak bu konuda çıkabilecek sorunların da önüne geçilmektedir.