Asrın afetinde 34'üncü gün! Mehmetçik, deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak hediye etti Deprem bölgesindeki yardımları sürdüren güvenlik güçleri, oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarılmaya başlandı.

Geniş bir coğrafyada hissedilen afet, toplam 11 ilde enkaza yol açmıştı.

Binlerce binanın yıkılmasıyla 46 binin üzerinde can kaybı yaşandı. Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren sahada görev alarak yaralı vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Çalışmaların sürdüğü bölgede, barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar seferber edildi.

Çadır kent ve konteyner kurulumu da hızlandırıldı.

Bakanlar, STK'lar, gönüllüler ve kahraman Mehmetçik de ilk andan itibaren bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor.

Mehmetçik afet bölgesinde

Bu süreçte en büyük görev ise Mehmetçik'e düştü.

7'den 70'e tüm vatandaşların yanında olan güvenlik güçleri, sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Çocuklara oyuncak hediye edildi

Yüzleri güldürmeye devam eden Türk askeri, bir kez daha çocuklar için harekete geçti.

Mehmetçik, çocuklara oyuncak hediye ederek minik depremzedelerin yüzünü güldürdü.

O anlar sosyal medyada paylaşıldı. İşte o kareler...