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Asrın felaketinde 1. yıl! Fotoğraflarla geriye kalanlar: Hatay, Adıyaman..

Asrın felaketinde 1. yıl! Fotoğraflarla geriye kalanlar: Hatay, Adıyaman.. Geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından şehirlerden depremin izleri silinirken, kentlerin öncesi ve sonrasına ait kareler gündem oldu. İşte o fotoğraflar...