Asrın felaketinden etkilenen 11 ilde bir yıl boyunca depremler durmadı: Adıyaman, Hatay...
AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli depremler, tüm Türkiye'yi sarstı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan asrın felaketinin ardından yerle bir olan 11 kentte hummalı çalışmalar başlatıldı.

Tek yürek olan Türkiye, afetzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.

Depremler devam etti

1 yıl boyunca kentteki çalışmalar bir an olsun kesilmedi.

Enkazlar kaldırıldı, hasarlı binalar yıkıldı, yeni konutlar inşa edildi. Bu süreçte ise yine depremler olmaya devam etti.

Açıklanan verilere göre 57 bin 15 sarsıntı yaşandı.

Son 1 yılda yaşanan depremlerin sayısı şöyle:

Kahramanmaraş: 20 bin 761

Malatya: 16 bin 2

Adıyaman: 6 bin 119

Adana: 5 bin 97

Hatay: 3 bin 438

Gaziantep: 2 bin 273

Elazığ: Bin 745

Osmaniye: 873

Kilis: 9