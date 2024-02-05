Asrın felaketinden etkilenen 11 ilde bir yıl boyunca depremler durmadı: Adıyaman, Hatay...

AA & Ensonhaber
Kahramanmaraş merkezli depremler, tüm Türkiye'yi sarstı.
Geçtiğimiz yıl yaşanan asrın felaketinin ardından yerle bir olan 11 kentte hummalı çalışmalar başlatıldı.
Tek yürek olan Türkiye, afetzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.
Depremler devam etti
1 yıl boyunca kentteki çalışmalar bir an olsun kesilmedi.
Enkazlar kaldırıldı, hasarlı binalar yıkıldı, yeni konutlar inşa edildi. Bu süreçte ise yine depremler olmaya devam etti.
Açıklanan verilere göre 57 bin 15 sarsıntı yaşandı.
Son 1 yılda yaşanan depremlerin sayısı şöyle:
Kahramanmaraş: 20 bin 761
Malatya: 16 bin 2
Adıyaman: 6 bin 119
Adana: 5 bin 97
Hatay: 3 bin 438
Gaziantep: 2 bin 273
Elazığ: Bin 745
Osmaniye: 873
Kilis: 9
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