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Asrın felaketinden etkilenen 11 ilde bir yıl boyunca depremler durmadı: Adıyaman, Hatay...

Asrın felaketinden etkilenen 11 ilde bir yıl boyunca depremler durmadı: Adıyaman, Hatay... 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından afetten etkilenen kentlerde bugüne kadar 57 bin 15 sarsıntı yaşandı.