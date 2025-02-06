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İHA

6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketi tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden tam 2 yıl geçti.

Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etmiş ve binlerce konut zarar görmüştü.

Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

HATAY

Yürüyüşün ardından Köprübaşı mevkiinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Asi Nehri'ne karanfil bırakmasıyla program sona erdi.

Diğer yandan Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin 2'nci yıl dönümünde Osmaniye'nin Rahime Hatun Mahallesi'nde salı pazarının bulunduğu alanda depremde hayatını kaybedenleri anmak için program düzenlendi.

OSMANİYE

Düzenlenen program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kuran'ı Kerim tilaveti ve depremde hayatını kaybedenler için dua okunması ile devam eden programda Müzik Öğretmeni Ceylan Akkulu tarafından Kahramanmaraş Ağıtı seslendirildi.

Ağıt seslendirilirken depremde yakınlarını kaybeden bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Duygusal anların yaşandığı program depremde hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakılmasının ardından sessiz yürüyüşle sona erdi.

GAZİANTEP

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 2. yıl dönümünde afetin derinden etkilediği Gaziantep'te de anma programı düzenlendi.

Depremlerde yıkılan ve 134 kişinin yaşamını yitirdiği Şehitkamil ilçesindeki Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’ne doğru yapılan sessiz yürüyüş ile başlayan etkinlik anma programı ile devam etti.

Asrın felaketinin saati olan 04.17'de sessiz yürüyüş yapan deprem şehitlerinin yakınları ve kent protokolü duygusal anlar yaşadı.

Programa katılanlar okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek deprem şehitleri için edilen dualara hep bir ağızdan 'amin' dedi.

Program sonunda ise Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin bulunduğu alana karanfiller bırakıldı.

ADIYAMAN

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman’da da anma etkinlikleri düzenlendi. Kentteki anma etkinlikleri kapsamında, sessiz yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman Valisi Osman Varol, Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman Valiliği önünde toplanan kabalık, sessizce yürüyerek saat 04.17’de, deprem sonrası simge haline gelen Saat Kulesi’ne ulaştı.

Depremde yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını da taşıyan depremzedeler, gözyaşlarını tutamadı.

Ellerinde karanfil ve beyaz balonlar taşıyan depremzedeler, çok sayıda dilek balonunu yakıp, gökyüzüne bıraktı.