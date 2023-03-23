Asrın felaketinin 46'ncı gününde 11 ilde afet konutlarının temelleri atıldı 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen 11 ilde, 46 bin 327 konuttan 17 bin 902'sinin temelleri eş zamanları olarak atıldı. Toplamda ise 650 bin konut inşa edilecek.

Haber Merkezi

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, yurdun güneyinde büyük bir yıkıma yol açtı.

11 ilin etkilendiği afette, 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti.

Enkaza dönen şehirler için devletin tüm imkanları seferber edildi. Bakanlar, kurumlar, STK'lar, gönüllüler ve Mehmetçik ilk andan itibaren bölgedeki mücadelelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda yaralar sarılmaya devam ederken, geçici barınma alanları da hızla kuruluyor.

Çadır ve konteyner kentlerde yaşam başlarken, afet konutları için de planlamalar yapılıyor.

Temel atma töreni gerçekleştirildi

Kentlerde ilk kazmalar vurulurken, bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde havadan ve karadan incelemeler yapılarak yeni konutların yerleri belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından afet konutlarının 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı yönünde söz verilmişti.

Bunun üzerine beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum'un katılımıyla Kahramanmaraş’ta temel atma töreni gerçekleştirildi.

Dualar eşliğinde atıldı

Törene Diyanet Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Erbaş, töreni dualarla başlattı. Ardından eş zamanlı temellerin atılması için butona basmak üzere hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bu temel atmalarla birlikte inşallah süratle 1 yıl içerisinde verdiğimiz sözü yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Biz butonlara basıyoruz, 11 ilimizi böylece hareketlendiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Rabbim kaza ve belalardan muhafaza eylesin.

17 bin 902 konutun temeli atıldı

Sözleşmesi imzalanan 46 bin 327 bin konuttan ilk etapta 17 bin 902 konutun temelleri 11 ilde olarak atıldı.

21 Şubat’tan bugüne kadar Gaziantep’te 13 bin 629, Adıyaman’da 2 bin 280, Kilis’te 645, Hatay’da 2 bin 928, Kahramanmaraş’ta 8 bin 773, Şanlıurfa’da 897, Malatya’da 6 bin 644, Elazığ’da 505, Adana’da bin 171, Osmaniye’de bin 657 ve Diyarbakır’da bin 122 olmak üzere toplam 40 bin 104 afet konutun ihalesi yapıldı.

Öte yandan Osmaniye’de 600, Kahramanmaraş’ta 620, Malatya’da 2 bin 800, Adıyaman’da bin 500, Şanlıurfa’da 300, Gaziantep’te 310 ve Kilis’te 93 olmak üzere 6 bin 223 köy evinin de ihalesi gerçekleştirildi.

Toplamda 650 bin konut inşa edilecek

Böylelikle afet bölgelerinde toplamda 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başladı.

Konutları TOKİ koordinasyonunda Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılacak.

11 ilde sosyal donatıları hazırlanmış, altyapısı tamamlanmış 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa edilecek.

İşte örnek afet konutları...