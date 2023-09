Asrın felaketinin 7. ayı! Enkazın büyük bölümü kaldırılan Hatay'da son durum Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen Hatay tanınmaz hale geldi. Son halini gören depremzedeler, gelecekten ümitli olduklarını belirtti.

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı.

Yurdun güneyindeki 11 ilde yaşayan vatandaşlar, gece gözlerini büyük bir depremle açtı.

Binlerce insan sokaklara dökülürken, 50 bini aşkın vatandaş ise yıkılan binaların enkazında kaldı.

Ardından mahşer yerine dönen kentlerde, öğle saatlerinde bir büyük afet daha meydana geldi.

7 ay oldu...

Yıllar geçse de unutulmayacak bir olayın üzerinden tam 7 ay geçti.

Çalışmaların ilk günden bu yana hız kesmeden devam ettiği Hatay'da önemli bir yol katedildi.

Bölge halkı gelecekten ümitli

Enkazların kaldırılmasıyla kent yeniden ayaklandırılmaya başlandı.

Vatandaşlar, yıllarca yaşadığı sokakları tanıyamıyor.

Eski günlerine dönmesi için konut ve iş yeri yapımlarının aralıksız devam ettiği kentte, vatandaşlar gelecekten ümitli.

"Gelecekten sonuna kadar ümitliyiz"

Antakya ilçesinde taksicilik yapan Oğuzhan Erol, 8 yıldır karış karış gezdiği sokakları tanıyamadığını ifade ederek, “Şehir tanınamıyor. Biz taksiciyiz, yani 7-8 yıldır ben burada taksi işi yapıyorum. Her girdiğim sokağı bilirken, bugün gittiğim sokakların çoğunu tanıyamaz oldum. Çoğu sokaklarda da yıkım daha devam ediyor. Artık Hatayımızı tanıyamaz olduk. Gelecekten sonuna kadar ümitliyiz. İnşallah devletimiz bizi destekler, Hatayımızı geri eski haline getirir. Tek umudumuz.” dedi.

"Şu an hiçbir yeri tanıyamayız"

Antakya’nın işlek caddelerinden Kurtuluş Caddesi’nden eser kalmadığını ifade eden Lütfü Cihangiroğlu, “Burası Antakya Kurtuluş Caddesi. Normalde çok canlı bir yer. Ama şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey yok, her yer bitmiş. Çok kötü bir hal almış. Tabii ki çok üzüldük. Bütün sevdiklerimiz, kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız herkes buradaydı. Tanınmaz bir halde. Çocukluğumuz burada geçti ama çok kötü yani. Şu an hiçbir yeri tanıyamayız. Bir yandan böyle düzenlenmeye çalışıyor etraf. Yıkımlar devam ediyor, hiçbir sıkıntı yok. İnşallah düzelecek Antakya. Memleketimiz kendine gelecek inanıyoruz, güveniyoruz.” dedi.

"Memleketsizlik kötü bir şey"

Asrın felaketinin ardından ailesiyle birlikte yerleştikleri İstanbul’dan memleketine döndüklerini ifade eden Ardacan Aygül, “Buradan İstanbul'a taşındık. Artık her şey düzelince geri dönmeyi düşünüyorduk ama memleketsizlik kötü bir şey. Başka memlekette yapamadık, biz de geri buraya yerleştik. Gerçekten tanınmaz, biz de tanınmaz bir haldeyiz.” şeklinde konuştu.

