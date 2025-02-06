Asrın felaketinin unutulmaz kahramanları itfaiyeciler acı günleri anlattı

İHA

Türkiye, 2 yıl önce 11 şehirde yıkıma yol açan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri ile sarsıldı..

Çok sayıda canımızı kaybettiğimiz depremlerde birçok ilimizde de büyük yıkımlar meydana geldi.

DEPREMİN YIL DÖNÜMÜNDE YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Depremin ilk anından itibaren AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine ekipler sevk edildi.

Depremde yıkımın en yoğun olduğu şehirlerin başında gelen Hatay’a ise Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ilk görevlendirilen ekipler arasında yer aldı.

Deprem bölgesine sevk edilen ekipler arasında yer alan Konya’da görevli itfaiye personeli, depremin yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı.

"BİR SES DUYDUĞUMUZDA YORGUNLUĞU UNUTUP TEKRAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORDUK"

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye çavuşu Gökhan Dündar, şöyle konuştu:

Bölgeye ilk ulaşıp ilk binaya baktığımızda bir vatandaş komşularının hepsini kurtarmış ama kendi ailesi göçük altında kalmış ve yağmur yağdığı için tüm gücü bitmişti. Biz o anda karşısına çıkınca çok mutlu olmuştu. Merdiven boşluğunda 2 çocuğu ve eşi sıkışmıştı, ilk müdahalemizle biz çocuklara ulaştık ve kurtardık. Babaları bu mutlulukla bir ambulansa bir bize geliyordu. Çok mutlu olmuştu o gün, çok teşekkür etmişti, biz de çok mutlu olmuştuk.



Çocuklar bize sarıldı. Aile yabancı uyrukluydu, dilimizi bilmiyordu ama bu işin dini, dili ve ırkı olmuyor. Bize sarılmasıyla minnettarlıklarını, teşekkürünü ettiler. Bizim orada çalışmış olduğumuz süre zarfı içerisinde her kurtarma bizim için bayram şenliği gibiydi. Bizim gücümüz tam bitti dediğimiz sırada bir ses duymamızla gücümüzü topluyorduk. Ağır bir çalışma gerektiriyordu ama bir ses duyduğumuzda yorgunluğu unutup tekrar çalışmaya devam ediyorduk. Rabbim tekrarını yaşatmasın.

"İNSAN SANKİ KENDİ ÇOCUĞUNU KURTARMIŞ GİBİ DUYGUSAL VE SEVİNÇLİ ANLAR OLUYORDU"

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Baş Şoför Bahri Koyuncu, şu sözleri sarf etti:

Biz yıkımın olduğu bölgeye gittiğimizde bir binadan çocuk kurtarmıştık. Çocuğun orada yaşadığını pek anlayamadık ama sonradan sıkıştığı yerden öyle bir canlı çıktı ki insan sanki kendi çocuğunu kurtarmış gibi duygusal ve sevinçli anlar oluyordu ki anlatamam. Yani bir canlıyı kurtarmak, özellikle bir de çocuk kurtarmak insanı gerçekten çok mutlu ediyor, unutamıyor. Oradan geldikten sonra tabii daha fazla etki yapıyor. O günlerde artçı sarsıntılarda falan sallandığımızda bilinçaltında kalmış, şimdi de herhangi bir sarsıntı olduğunda sürekli o anlar aklıma geliyor, unutamıyoruz.

"BİZ DE BU KADAR BÜYÜK BİR DEPREM OLDUĞUNU HİÇ BİLMİYORDUK"

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Baş Şoför Hüseyin Ördek de, şöyle konuştu: