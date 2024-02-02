Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "asrın felaketi" olarak anılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yılında depremden zarar gören illeri ziyaret edecek..

AA & Ensonhaber

Türkiye 6 Şubat 2023 sabahına deprem felaketiyle uyandı.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler, 11 ilimizde birden büyük yıkıma neden oldu.

Bölgeyi bir an önce ayağa kaldırmak isteyen ekipler, kolları sıvadı..

Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da tamamlanan konutlar afetzedelere teslim ediliyor..

Felaketin 1'inci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedeleri yalnız bırakmayacak..

Deprem bölgesine ziyaret

6 Şubat'ta deprem bölgesindeki illere gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerinde, bölgede devam eden çalışmaları inceleyerek, tamamlanan deprem konutlarının teslimini yapması bekleniyor.

Bu kapsamda, hafta sonu Hatay ve Gaziantep'e gidecek Erdoğan, hafta içi Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ illerine ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.