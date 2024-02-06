Asrın felaketinin yıl dönümünde Mehmetçik'ten saygı duruşu Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında depremde hayatını kaybedenlerin anısına saat 04.17'de anma törenleri düzenlendi.

DHA

Tüm ülkeyi derin yasa boğan asrın felaketinin birinci yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar saygıyla anıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde 11 il yerle bir olurken binlerce kişi; ailesini, evini, yuvasını kaybetti.

Felaketin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen açılan yaralar sarılmaya devam ediyor.

Saygı duruşunda bulunuldu

Depremin yıl dönümdeyse Mehmetçik, enkaz altında kalarak hayatını kaybedenler için depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'de saygı duruşunda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları başta olmak üzere yurt genelinde bulunan askeri birliklerde anma törenleri düzenlendi.

"Yitirdiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ile anıyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 yıl önce bugün saat 04.17'de meydana gelen depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşu ile andık. Yitirdiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ile anıyoruz." denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)