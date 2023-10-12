Assos ve Troya tünelleri 1 yaşında! 3 milyonu aşkın araç geçti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 50 dakikalık zorlu yolun 5 dakikalık konforlu bir seyahate dönüştüğü Assos ve Troya tünellerini değerlendirdi. Uraloğlu, "Zamandan ve akaryakıttan toplam 309 milyon lira tasarruf elde edildi” dedi.

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Türkiye, ulaşım altyapısını her geçen gün ileri seviyeye götürmeye devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanında devam eden ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Tamamlanan projeler ise yoğun ilgi görerek vatandaşlar tarafından deneyimleniyor.

Bunlardan biri de Marmara Bölgesi'nin en önemli dev projelerinden biri olan Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri…

Assos ve Troya tünelleri, bölgedeki trafik akışının sağlıklı ilerlemesi adına büyük önem arz ediyor.

50 dakikalık zorlu yolculuk 5 dakikaya düştü

Araç sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayan proje, 11 Ekim’de hizmete açıldı.

Hizmete açılmasının ardından Çanakkale’yi İzmir ve Balıkesir’e bağlayan ve yaklaşık 50 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarının 5 dakikada geçilmesini sağladı.

Böylece güzergah konforlu bir seyahate dönüştü.

Keskin virajlarıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Assos ve Troya tünellerinin hizmete açılışının birinci yıl dönümünde açıklanan rakamlar, dev projenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Tünelleri 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri’nin hizmete açılışının birinci yılını değerlendirdi.

Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri ile 12,1 kilometrelik mevcut yolu, 2,5 kilometre kısaltarak 9,6 kilometreye düşürdük. Yol ve tünellerin tamamlanmasıyla Kaz Dağları geçişini 50 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Bir yıl önce bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri’ni 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı. Ayrıca proje ile zamandan 269 milyon TL, akaryakıttan 40 milyon TL olmak üzere toplam da 309 milyon TL tasarruf edildi, karbon salınımı da 5 bin ton azaltılmıştır.

"Yaz ve kış mevsiminde yaşanan sorunların önüne geçilmiştir"

Çanakkale’nin Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara Denizi’ni dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktası olduğunu kaydeden Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Çanakkale’de hayata geçirdiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ile kıtalar arası kesintisiz karayolu geçişi sağlanırken, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri ile de Çanakkale-İzmir ve Çanakkale – Balıkesir Yolu’nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmıştır. Assos ve Troya tünelleri ile, Kaz Dağları’nda yazın yoğun trafik, kışın mevsim şartları nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilmiştir. Yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselten proje ile güzergahtaki trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılmıştır. 9,6 kilometrelik yol kesiminin 5,7 kilometresi tünellerle geçilerek, Kaz Dağları’nın doğasının korunması sağlanmıştır. Ayrıca, güzergah üzerinde belirlenen noktalarda bin 575 metrelik motosiklet koruyucu otokorkuluk sistemi monte edilerek motosiklet trafiğinin güvenliği artırılmıştır.

"Atalarımızın mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Tünellerin giriş ve çıkışlarında bulunan, Çanakkale Savaşı'nın önemli sembollerini içeren kaplama ve rölyeflerin, tünelleri kullanan vatandaşlara Çanakkale’de yazılan destanı hatırlattığını belirten Uraloğlu, “Ecdadımızın gösterdiği kahramanlığa sahne olan Çanakkale’mize ve ülkemizin tüm şehirlerine yakışır projeler yaparak, atalarımızın mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri’nin yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.” dedi.