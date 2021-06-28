Halk TV’nin Sahibi Cafer Mahiroğlu'nun içerisinde yeni yapı inşa ettiği plajın, mühürlenmesine rağmen izinsiz açılmasının ardından suç duyurusunda bulunuldu. Plajın yıkım kararı bekleniyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos köyü Sazlıaltı mevkisinde, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu tarafından restoran ve plaj inşa edildi.

İnşa edilen alan, geçtiğimiz aylarda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nden 20 yıllığına kiralandı.

Kaçak yapının yer aldığı mevcut alandan eski yapıyı yıkarak yerine kıyı kenar çizgisi ihlal edilip, kaçak olarak lüks bir restoran ve beach club yapan Mahiroğlu’nun işletmesi 27 Mayıs tarihinde İl Özel İdaresi yetkililerince mühürlenmişti.

CHP'Lİ BİRÇOK İSİM AÇILIŞA KATILDI

Ancak mührün sökülerek restoran ve beach clubtaki faaliyetlerin devam edildiği öne sürüldü. Geçtiğimiz cumartesi günü sezon açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP’li milletvekilleri, CHP'li belediye başkanı katıldı.

Assos'taki Cafer Mahiroğlu'nun kaçak restoran ve plajı yıkılacak VİDEO











İKİNCİ DERECE SİT ALANINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Assos köyü Sazlıaltı mevkiinde işletmenin, yapı kayıt belgesinin kullanılarak yeni restoran yapıldığı fakat bu belgenin tadilat hakkı olmadığı öne sürüldü.

İkinci derece doğal sit alanı olan arazide büyük bir değişim gerçekleştirildiği, yapı kayıt belgesine aykırı bir çalışma yapıldığı için buradaki ruhsatsız binanın yıkılacağı bildirildi.





YIKIM KARARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

İl Özel İdaresi, yapı kayıt belgesinin iptalinin ardından, kaçak yapının mührünün kırılarak tekrar yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacak ve sürecin ardından yıkım kararı için çalışmalar başlatılacak.





CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ TAHSİN DURAN DA KATILDI

CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan da açılışa katılanlar arasında. Tarhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkan Yardımcılarımız, PM Üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Cafer Mahiroğlu'nun Select Et ve Balık Restaurant’ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz." dedi.





"SORSAK HAK, HUKUK, ADALET"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Twitter adresinden yaşanan olaya tepki göstererek, "Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos’ta iş yeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu! Utanmadınız da bu cesaret ne? Yer sit alanı. İkincisi kıyı kenar (50 metre) çizgisi ihlal edilmiş. Yapı kayıt belgesindeki bina yıkılıp kaçak bina yapılmış. İnşaat mühürlenmiş ama mührü kırılmış." ifadelerine yer verdi.







