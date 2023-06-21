Astana zirvesi: Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak bildiri Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin ilerlemesi amacıyla yapılan ve Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Astana'daki toplantıda ortak karar çıktı. Buna göre Suriye ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik yol haritası hazırlamak ve İdlib'deki gerilimi azaltmak için aktif çabalar devam edecek...

AA

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelerin 20'nci turu yapıldı.

Türkiye, Rusya ve İran, görüşme sonunda ortak bildiri yayınladı.

Suriye'ye yönelik ulusal güvenliği tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı mücadeledeki kararlılıklarını yineleyen 3 ülke, İdlib'deki gerilimi azaltmak için aktif çabalarını sürdüreceğini bildirdi.

Türkiye-Suriye ilişkileri

Astana toplantısında, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için yapılan istişarelerde yol haritasının hazırlanmasına ilişkin ilerleme de tartışıldı.

Bildiride; Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin savunma bakanlıkları ve istihbarat servisleriyle koordinasyon içerisinde yapılması planlanan yol haritası için "Dışişleri bakanlarının 10 Mayıs 2023'te ve savunma bakanlarının 25 Nisan 2023'te Moskova'da yaptığı dörtlü toplantıda varılan mutabakatların hayata geçirilmesi için bu yöndeki aktif çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı" dendi.

İdlib ile ilgili mevcut anlaşmalar

Bildiriye göre İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu etraflıca istişare eden taraflar, insani durum da dahil bölgedeki durumun sürdürülebilir şekilde normalleşmesi için çabaları sürdürme konusunda mutabakat sağladı.

3 ülkenin bakan yardımcıları, İdlib ile ilgili tüm mevcut anlaşmaların eksiksiz olarak yerine getirilerek sahada sükunetin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Sınır ötesi saldırılara kınama

Taraflar, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü bozmayı amaçlayan, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden sınır ötesi saldırılar ve sızmalar da dahil terörle ve ayrılıkçı planlarla mücadelede iş birliğini sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki gayri meşru öz yönetim girişimleri ve terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerini de kınayan taraflar, Suriye'nin kuzeyi ile ilgili tüm anlaşmaların yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana toplantısına ilişkin yapılan açıklamada ise "Taraflar, Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının gerekliliğini kaydetti." denildi.

Öte yandan Astana görüşmelerinin 21'inci turunun 2023'ün ikinci yarısında yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.