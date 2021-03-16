Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca firması tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımı birçok ülkede durduruldu. Bunun üzerine, AstraZeneca aşısı neden durduruldu? sorusu gündeme geldi.

Son zamanlarda, bazı ülkeler tarafından AstraZeneca aşısının kullanımı askıya alınmaya başlandı.

Durdurulma kararlarının peş peşe gelmesi, kafalarda neden böyle bir kararın alındığına yönelik soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

Peki, AstraZeneca aşısı neden durduruldu? AstraZeneca aşısı hangi ülkelerde askıya alındı? İşte, detaylar..

ASTRAZENECA AŞISI NEDEN DURDURULDU, SORUN NE?

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'yle AstraZeneca firmasının birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının 'kan pıhtılaşması' nedeniyle askıya alındığı belirtildi.

ASTRAZENECA AŞISI HANGİ ÜLKELERDE ASKIYA ALINDI?

Avrupa'da Norveç, Danimarka, Hollanda ve İrlanda, Almanya, Fransa ve İspanya, İtalya, Estonya, Letonya, Lüksemburg ve Litvanya'da AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşılarının kullanımı geçici olarak askıya alındı.

Bu ülkeler, karara gerekçe olarak aşıyı yaptıran bazı kişilerde derin ven trombozu, pulmoner emboli ve kan pıhtılaşması gibi yan etkilerin görüldüğünü belirtti. Bunun yanı sıra, bu yan etkilerin aşıyla doğrudan bağlantılı olup olmadığı konusunda araştırımaların devam ettiği de vurgulandı. İ

ASTRAZENECA FİRMASI NE DİYOR?

Söz konusu vakalarla aşı arasında doğrudan bir bağlantı bulunmadığının altını çizwn AstraZeneca firması, Avrupa Birliği ve İngiltere'de AstraZenecca aşısı yaptıran kişilerin sayısının 17 milyonu geçtiğini belirtti.

AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, aşıyı olan milyonlarca kişi arasında derin ven trombozu be pulmoner embolinin görülme oranının 'bu büyüklükteki bir nüfusta doğal olarak beklenebilecek orandan çok daha düşü olduğu' belirtildi. Firma, diğer onaylı Covid-19 aşılarında da bu şikayetlerin benzer oranlarda görüldüğünü savundu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NE DİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) geçen hafta AstraZeneca aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. DSÖ'den yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısı ile pıhtı riskinde artış arasında doğrudan bir ilişki görülmediği belirtilmişti.

Bu aşının kanda pıhtılaşmaya sebep olduğuna dair somut bir kanıt bulunmadığını vurgulayan DSÖ, aşının askıya alınmasına gerek olmadığını açıklamıştı.

AstraZeneca aşısıyla ilgili çağrıda bulunan DSÖ, "Aşıyı kullanmaya devam edin" ifadelerini kullandı.

DERİN VEN TROMBOZU, PULMONER EMBOLİ NEDİR?

Derin ven trombozu, kan akışının azalması nedeniyle damarlarda kan pıhtısının oluşması anlamına gelmektedir. Ağırlıklı olarak bacaklarda görülen bu durumda, kopan pıhtının damarlarda hareket ederek bir organa kan akışını tıkama ihtimali bulunmaktadır. Bu duruma da emboli adı verilmektedir.

Kalpten akciğere giden damarların pıhtı tarafından tıkanması olayına ise Pulmoner emboli denilmektedir. Akciğerdeki oksijen seviyelerini etkileyen Pulmoner emboli, potansiyel olarak öldürücü olabilmektedir. Baş dönmesi, göğüs sıkışması, nefes darlığı ve öksürük gibi semptomlarla kendini gösterebilmektedir.