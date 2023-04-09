Astrolog Nuray Sayarı açıkladı! İktidar değişmeyecek... Armağan Çağlayan'ın programına katılan ünlü astrolog Sayarı, seçimde hiçbir değişikliğin olmayacağını ve bunun da ülkenin hayrına olacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye, heyecanla 14 Mayıs tarihini bekliyor.

Büyük seçimlere adım adım yaklaşılırken, yakın geçmişin en çekilmeli seçiminin yaşanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanının kim olacağı konusu tartışma masalarına konu olurken, olayın bir de astrolojik boyutu var...

M.Ö. 2500 yıllarından bu yana var olduğu bilinen astroloji biliminde seçim konusu bu süreçte pek çok astrolog tarafından yorumlandı.

Bir başka yorum da Armağan Çağlayan'ın konuğu olan astrolog Nuray Sayarı'dan geldi.

Zor Ama Yine De Sor programına katılan Nuray Sayarı, Çağlayan'ın sorularını tek tek yanıtladı.

Seçimi sordu

Programın sonlarına doğru Armağan Çağlayan, merak ettiği bir soruyu Sayarı'ya yöneltti.

Çağlayan, "Türkiye’yi bir sistem değişikliği bekliyor mu yoksa her şey aynı mı gidecek?" diye sordu.

Nuray Sayarı'nın cevabına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı devam edecek.

"Hiçbir şey değişmeyecek, bu da ülkenin hayrına olacak"

Sayarı şu ifadeleri aktardı;