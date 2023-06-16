Astroloji Danışmanı Nihan Urel açıkladı: Eski alım gücümüze geri döneceğiz Ensonhaber canlı yayınında astroloji bakımından ekonomiyi yorumlayan Nihan Urel, Türkiye'nin 2-2,5 sene içerisinde ekonomik anlamda rahatlayacağını açıkladı.

Özel Haber

Ensonhaber canlı yayınları ile gündemi değerlendirmeye devam ediyor.

Türkiye'de merak edilen bir konu da astroloji.

İlker Koç'un moderatörlüğündeki Gündem Özel programının bu akşamki bir diğer konuğu da Astroloji Danışmanı Nihan Urel oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir öngörüde bulunan Urel, astrolojinin ekonomik etkilerini ele aldı.

Nihan Urel, vatandaşların duymak istediği bir gelişmeyi aktardı.

"Eski alım gücümüze geri döneceğiz"

Ekonomik problemlerin 2-2,5 sene içerisinde sona ereceğini vurgulayan Nihan Urel, şu ifadeleri aktardı;

Kabine açıklanması ile ilgili oradaki öngörü şuydu; Herkesin gündemi ekonomik gündem ve biz ekonomi ile ilgili kabinenin açıklanma saatinde ne olacak diye kulak kesildik.

Oradaki yüzde yüz parlak bir görüntü olmamasına rağmen, 2-2,5 sene içinde eski alın gücümüze kavuşacağımız günlere geri dönmek üzere bir açıklama saatiydi.

"Yeni bir adım, yeni bir yol haritası"