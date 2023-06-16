Astroloji Danışmanı Nihan Urel açıkladı: Eski alım gücümüze geri döneceğiz

Ensonhaber canlı yayınları ile gündemi değerlendirmeye devam ediyor.
Türkiye'de merak edilen bir konu da astroloji.
İlker Koç'un moderatörlüğündeki Gündem Özel programının bu akşamki bir diğer konuğu da Astroloji Danışmanı Nihan Urel oldu.
Geçtiğimiz günlerde bir öngörüde bulunan Urel, astrolojinin ekonomik etkilerini ele aldı.
Nihan Urel, vatandaşların duymak istediği bir gelişmeyi aktardı.
"Eski alım gücümüze geri döneceğiz"
Ekonomik problemlerin 2-2,5 sene içerisinde sona ereceğini vurgulayan Nihan Urel, şu ifadeleri aktardı;
Kabine açıklanması ile ilgili oradaki öngörü şuydu; Herkesin gündemi ekonomik gündem ve biz ekonomi ile ilgili kabinenin açıklanma saatinde ne olacak diye kulak kesildik.
Oradaki yüzde yüz parlak bir görüntü olmamasına rağmen, 2-2,5 sene içinde eski alın gücümüze kavuşacağımız günlere geri dönmek üzere bir açıklama saatiydi.
"Yeni bir adım, yeni bir yol haritası"
Ama 19 Mayıs yeni ayında Türkiye'nin ekonomi ile ilgili konuları tetiklendi ilk defa, yıllardır tetiklenmemişti.
Bu da yeni bir adım atılacağı, yeni bir yol haritasının olacağı anlamı geliyor.
Bunu Mehmet Şimşek'in işlerin başına geçmesine bağlayabiliriz.