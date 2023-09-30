Astroloji Danışmanı Nihan Urel Elon Musk'ın TEKNOFEST hamlesini bildi 11 Nisan tarihinde Selçuk Bayraktar'ın astroloji haritasını yorumlayan Nihan Urel, Bayraktar ile Elon Musk'ın işbirliği yapabileceğini söyledi. Urel, Musk'ın TEKNOFEST adımı sonrası dolaşıma giren videosunu yeniden paylaştı.

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ensonhaber.com

Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabında Türkiye2nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için bir paylaşım yaptı.

Musk, paylaşımında, gelecek yıl TEKNOFEST'e katılacağını açıkladı.

Musk, kendisini TEKNOFEST'e davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Astroloji Danışmanı Nihan Urel'in sosyal medya hesabından 11 Nisan tarihinde yayınlamış olduğu bir video gündeme geldi.

Selçuk Bayraktar'ın Elon Musk ile işbirliği yapacağını söyledi

Yeniden dolaşıma giren videosunu alıntılayan Nihan Urel, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Elon Musk'ın bir işbirliği yapabileceğini söylediği anlara dikkat çekti.

Nihan Urel paylaşımında şu ifadeleri aktardı;