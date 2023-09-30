Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabında Türkiye2nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için bir paylaşım yaptı.
Musk, paylaşımında, gelecek yıl TEKNOFEST'e katılacağını açıkladı.
Musk, kendisini TEKNOFEST'e davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.
Öte yandan Astroloji Danışmanı Nihan Urel'in sosyal medya hesabından 11 Nisan tarihinde yayınlamış olduğu bir video gündeme geldi.
Selçuk Bayraktar'ın Elon Musk ile işbirliği yapacağını söyledi
Yeniden dolaşıma giren videosunu alıntılayan Nihan Urel, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Elon Musk'ın bir işbirliği yapabileceğini söylediği anlara dikkat çekti.
Nihan Urel paylaşımında şu ifadeleri aktardı;
Video tarihi 11 Nisan.Tarihlere geliniz. Selçuk Bayraktar’ın astroloji haritasını yorumluyorum. Ve diyorum ki; 11 Nisan’da diyorum yalnız. Ve tam bugünleri diyorum. Selçuk Bayraktar’ın dünya çapında önemli isimlerle işbirliği konusunun gündeme geleceğini ve bunun Elon Musk olacağını söylüyorum.
İzliyorsunuz, duyuyorsunuz, görüyorsunuz…
İnanılmaz değil mi?