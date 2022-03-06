Ukrayna topraklarında yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalar yapan Astroloji Danışmanı Urel, Türkiye’nin dik bir duruş sergileyeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sempatinin artacağını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 11’inci gününe girdi.

Dünyanın gözü kulağı, kıtadan gelecek haberlerdeyken, Astroloji Danışmanı Nihan Urel tüm bu olaylar içinde Türkiye’nin konumunu değerlendirdi.

Urel değerlendirmelerin martın ilk haftası yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye geri dönüşünün olumlu olacağını belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takınacağı tavrın, uluslararası basına olumlu yansıyacağını ifade etti.

“ÜLKEMİZE POZİTİF YAKLAŞIM VE OLUMLU GERİ DÖNÜŞ KAZANDIRACAK”

Urel’in açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

“Martın ilk haftası, yabancı ülkeler ile ilişkilerimizde Türkiye’nin kuvveti, stratejik ve çözümsel yaklaşımı ülkemize uluslararası platformda pozitif yaklaşım ve olumlu geri dönüş kazandıracak.





“SİNSİ OLMAYACAĞIZ”

Gücümüz ve tavrımız çok net, açık. Sinsi olmayacağız. Uluslararası basında bol bol haberi çıkacak.”

Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Türkiye dik bir duruş sergileyecek VİDEO



“ERDOĞAN SEMPATİ TOPLAYACAK”

Urel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımının yapıcı olacağını belirterek, “Alışkın olmadığımız şekilde olumlu haberlerini bile duyabiliriz artık Erdoğan’ın. Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuk olur mu bilmiyorum ama yaklaşımı gayet net yapıcı. Politika ağzıyla konuşmadan dik bir duruş sergileyecek ve sempati toplayacak.” dedi