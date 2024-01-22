Haberler



Gündem



Astronot Alper Gezeravcı uzayda! Dönene kadar 7 kez iletişim kurulacak: İlk görüşme Cumhurbaşkanıyla..

Astronot Alper Gezeravcı uzayda! Dönene kadar 7 kez iletişim kurulacak: İlk görüşme Cumhurbaşkanıyla.. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini sürdüren ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın buradaki süreç boyunca 7 kez Türkiye ile iletişime geçeceği, ilk görüşmenin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacağı belirtiliyor.