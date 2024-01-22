Astronot Alper Gezeravcı uzayda! Dönene kadar 7 kez iletişim kurulacak: İlk görüşme Cumhurbaşkanıyla..

Türkiye’nin son dönemlerdeki gurur kaynaklarından biri de ilk Türk astronot Alper Gezeravcı.
Türkiye Yüzyılı’nda uzaya ayak basan Türkiye, dünya çapında başarı ile anılıyor.
13 deney gerçekleştirmek üzere uzayda bulunan Alper Gezeravcı’nın, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki görevi boyunca en az 7 kez Türkiye ile iletişime geçeceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Bu görüşmenin ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılması bekleniyor.
Alper Gezeravcı’nın programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile de bir görüşmesi bulunuyor.
Astronot, Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’yle ve Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi ile iletişim kuracak.
Öğrencilere deneyimlerini aktaracak
Aynı zamanda Türk astronot, Uzay İstasyonu’nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek.
Gezeravcı; Samsun, Kocaeli, Hatay, Diyarbakır, Konya ve Balıkesir’den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.
Alper Gezeravcı’nın bir başka görevi ise fotoğraf çekmek.
Astronot, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul ve Çanakkale’nin fotoğrafını çekecek.
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