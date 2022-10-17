Astsubaylar Günü ne zaman? En güzel Astsubaylar Günü sözleri ve mesajları!

Astsubaylar Günü ne zaman? En güzel Astsubaylar Günü sözleri ve mesajları!

Vatanın bütünlüğü ve huzuru için çalışan astsubaylar için vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıyor. Peki Astsubaylar günü ne zaman? En güzel astsubaylar günü sözleri ve mesajları...

Dünya Astsubaylar Günü, ülkemizde ve dünyada, hem şuan da görev yapan hem de emekli olan astsubaylar için kutlanır.

Astsubaylar Günü, ilk olarak 2012 yılında Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği kuruluş gününde kutlanmıştır.

Astsubaylar gününü kutlama fikri ise Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkan Yardımcısı Yüksel Binici tarafından ortaya çıkarıldı.

Astsubaylık yıllarından beri böyle bir durumun hayalini kuran Binici, astsubayların böyle özel bir güne sahip olmasında öncülük etti.

Yüksel Binici, "Her meslek grubunun kendi sorunlarını, kendi taleplerini dile getirdiği mesleki dayanışma içinde olduğu ve kutlamalar yaptığı bir günü vardı. Astsubayların ise böyle bir günü yoktu. Faal olarak mesleğimi sürdürdüğüm yıllarda da bunun hayalini kurmuştum.

Emekli olduktan ve TEMAD ailesine katıldıktan sonra bu dileğim gerçekleşti. Dünya'da ilk kez astsubaylar günü kutlanmaya başladı. Bugünün dünya barışına da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her yıl dünya ülkelerinin astsubaylarını ülkemizde ağırlayacağız. Bu insanlarla kurduğumuz iletişimler dünya barışına bir ölçü de bile olsa katkı sağlarsa ne mutlu bize" dedi.

Astsubaylar Günü ne zaman?

Ekim Dünya Astsubaylar Günü, her yıl 17 Ekim’de kutlanıyor. 2012'den bu yana, yabancı ülke büyükelçi ve askeri ataşeleri, siyasi liderleri, hükümet mümessilleri ve astsubayların iştirakiyle her yıl kutlanan bugüne özel mesajlar da araştırılıyor.

Dünya Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri

Dünya Astsubaylar Günü’nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye’nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye’yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü’nü kutlar; sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dilerim.

Dünyanın hiç bir yerinde yoktur ki, senin kadar cesaretli, senin kadar şerefli bir asker. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir. Astsubaylar günümüz kutlu olsun.

Herkes kendi için çalışır, biz ise vatan için.. Biz Türk Astsubaylarız!