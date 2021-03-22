Asya borsası ne zaman, saat kaçta açılıyor? Dünya borsaları çalışma saatleri 2021

Asya piyasalarının açılmasıyla beraber, dolar Türk lirası karşısında yükseliş gösterdi. Akabinde vatandaşlar dünya borsalarının mesai saatlerini araştırmaya başladı.

Yatırımcılar, borsaların açılış saatleriyle ilgili bilgileri yakından takip ediyor.

Dolar/TL TCMB'de Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde 8.35'e kadar yükseldi. Bunun üzerine yatırımcılar ve vatandaşlar borsaların açılış saatini merak ediyor.

Küresel anlamda ekonomik etkileri olan avrupa, asya ve amerikan borsalarının mesai saatleri araştırma konusu oldu.

İşte 2021 dünya borsalarının açılış ve kapanış saatleri..

DÜNYA BORSALARI AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Dünyada yatırım yapan yatırımcıların hangi ülkede ne zaman işlem yapacağı kıtalara göre farklılık gösterir.

Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları açılış kapanış saatleri Türkiye saati baz alınarak şu şekildedir:

AVRUPA BORSASI

İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30

Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30

Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30

İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30

Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30

Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30

İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30

İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30

İspanya Borsası : 11:00-19:30

Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30

Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20

Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55

İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20

Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25

ASYA BORSASI

Çin Borsası : 04:30-11:00

Japonya Borsası : 04:00-10:00

Hong Kong Borsası : 04:30-11:00

AMERİKAN BORSASI