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tv100'ün ilgiyle izlenen programı Cansu Canan Özgen ile Hayata Dair, yine önemli bir konuya el attı.

Cansu Canan bugün programında, geçtiğimiz yıl Balıkesir'de kurye olarak çalışırken paket teslimi dönüşünde bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman ve Kadıköy'de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'yi ağırladı.

Evlatlarını kaybeden iki acılı anne, Zuhal Akman ve Yasemin Akıncılar Minguzzi, tv100'de yaşadıklarını tek tek anlattı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

AHMET'İN AİLESİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYOR

İtalyan şef Andria Minguzzi ile Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Oğullarını kaybetmenin acısının yaşayan Minguzzi Ailesi, bu kez de katil zanlılarının arkadaşları olduğunu düşündükleri kişilerden tehdit mesajları almaya başladı.

'Son 6 gün size cehennemi yaşatacağız. Öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız.' mesajıyla aileye tehditler gelmeye başladı.

"AİLESİ BENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU"

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi şunları söyledi:

İnanılmaz derecede bir akıl tutulması yaşıyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum. Ahmet gitti ama diğer çocuklar var. Onlar için mücadele ediyorum. Bir yas sürecine bile giremedim mücadele etmekten.



Bana gelen tehdit mesajları çok ağır. Mesajlar atıyorlar beni etiketleyip. Bir aracın içinde kalaşnikof var mesela. Başka bir arabanın içinde silahlar gösteriyorlar. Tabii yüzler kapalı. Son 6 gün diye.



'Duruşma günü de orada olacağız, namımızı göreceksiniz' diyorlar. Geçtiğimiz sabah bir mesaj daha aldım. 'Abla affetmeyeceğini söylüyormuşsun arkadaşımı' diye. Af yok, affetmeyeceğim. Onlar benim ne yaşadığımın farkında bile değilken tehdit ediliyorum.



Ayrıca dün şunu da öğrendim. Ailesi benden şikayetçi olmuş. Şu anda firari görünüyorum ben. Olayı tam tersi lanse ediyorlar. Akıl alır şeyler değil bunlar.

"YARIN O SALONDA NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

O gün bit pazarında Ahmet'in o caniye 'Pardon kardeşim' dediğini biliyoruz. Bunu ama o cani küfür olarak algılıyor. Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar. Yarın için o salonda ne yapacağımı, nasıl konuşacağımı biliyorum ben. Hep söylüyorum, geleceğimizin güzel çocukları için biz ayakta duruyoruz.



Benden duruşmaya gitmemem isteniyor ama bütün duruşmalara gideceğim ben. Karşı taraf da gelmek istemedi bu arada ama gelecekler. Duruşma 10 Nisan'da yani yarın sabah. Yarın bütün ülkemizin güzel insanlarını orada ilk duruşmaya bekliyorum.

"EMSAL BİR KARAR ÇIKSAYDI KİMSE BU KADAR KOLAY CİNAYET İŞLEME CÜRETİNDE BULUNAMAZDI"

Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman ise şunları söyledi:

Ata'nın davası emsal dava. Fakat biz bu emsal davayı da kabul etmiyoruz. 2 ay 1 günde 2 dava yapıldı ve ceza verildi. Emsal olmasından dolayı bir tanesi hiçbir indirim yapılmadan 24 yıl verilmesi.



Ata'da gerçekten hakkıyla bir emsal karar verilseydi hiç kimse bu kadar kolay cinayet işleyebilme cüretinde bulunamazdı.

tv100 MUHABİRİ İZEL TOPALOĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'ye mikrofon uzatan tv100 muhabiri İzel Topaloğlu da canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.