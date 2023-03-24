Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan, imza toplayamıyor MHP'den iki kez ihraç edildikten sonra Ümit Özdağ'ın kurduğu Ata İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplayamadı. Oğan, 30 bin imzada kalırken, Ümit Özdağ'ın "anketlerde yüzde 5'i gördük" iddiaları da çürütülmüş oldu.

Haber Merkezi

Türkiye, 14 Mayıs’ta sandığa gidecek ve Cumhurbaşkanını seçecek.

Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu şu sıralar seçim çalışmalarına yoğunlaşırken, aday olmak için kolları sıvayan diğer siyasiler ise imzaların toplanmasını bekliyor.

YSK tarafından başvuruları kabul edilen o isimlerin, 100 bin imza toplaması gerekiyor.

30 bin imzada kaldı

Son tarih olan 27 Mart'a 3 gün kalırken, henüz 35 bine yaklaşamayan isimler var.

Provokatif eylemlere öncülük eden ve Suriyelilere yönelik ırkçı söylemleriyle tanınan Ümit Özdağ’ın adayı Sinan Oğan, 30 bin 577 imzada kaldı.

Öyle ki Özdağ’ın “anketlerde yüzde 5’i gördük” iddiası da böylelikle çürümüş oldu.

"Ulaşım sorunu var"

İmza toplama sürecinde ulaşım sorunu olduğunu savunan Özdağ, “Şimdi Suriyeli, e-Devlet üzerinden ismini girip değiştirerek vatandaş oluyor ama e-Devlet üzerinden cumhurbaşkanlığı için imza veremiyorsunuz” dedi.

Özdağ, bu açıklamalarıyla yine seçmenin dikkatini çekmeyi başaramadı.

Provokatif eylemler de işe yaramadı

Öte yandan mülteciler üzerinden prim kasma çabası Özdağ’ın ilk adımı değil…

Türk milletinin kenetlendiği, devletin ve vatandaşların her bölgeye yardım ulaştırmak için seferber olduğu deprem zamanında Özdağ yine bir kışkırtma peşinde koşmuş, bu kez bir arama görevlisini hırsızlıkla suçlamıştı.

Ümit Özdağ’ın Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeyken bir kişiyle arasında geçen ve “Hassa’da, Suriyelilerin sınırdan geçip 13-14 yaşında kızlara tecavüz ettiğini öğrendik” dediği görüntüler de yalanlanmıştı.