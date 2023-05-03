ATAK helikopteri, TSK'nın operasyonlarında kritik roller üstleniyor

Havadaki etkin gücünü her geçen gün geliştiren Türkiye, önemli projeleri peş peşe hayata geçiriyor.
Milli taarruz helikopteri ATAK, bunlardan yalnızca biri. Helikopter, yüksek manevra kabiliyeti ve yeni nesil hedef tespit sistemi ile göze çarpıyor.
Mehmetçik'e güç katıyor
Ayrıca etkin ve özgün silah teknolojisiyle dikkati çeken hava aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimatının yapıldığı 2014'ten bu yana Mehmetçik'in gücüne güç katıyor.
Zor manevralarda üstün başarı
ATAK, 90 dereceye yakın açılarla yükselme, dalma, burun ya da kuyruk sabit kalacak şekilde kendi etrafında dönme gibi helikopterler için zor kabul edilen manevraları başarıyla gerçekleştiriyor.
Terörle mücadeleye destek
Avcı kaskının sağladığı avantajla, başta gece olmak üzere her türlü olumsuz hava koşullarında uçabilen ATAK, terörle mücadele kapsamında Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da güvenlik güçlerine destek oluyor.
Helikopter satın alan ülkeden helikopter üreten ülkeye
Türkiye'yi helikopter satın alan bir ülke konumundan helikopter üreten ve satan bir ülke konumuna yükselten ATAK'ın, TSK envanterindeki sayısı her geçen gün artıyor.
T129 ATAK helikopteri özellikleri
- Uzunluk: 14.54 m
- Yükseklik: 3.95 m
- Genişlik: 3.49 m
- Ana Rotor Çapı: 11.90 m
- Mürettebat: 2
- Azami Kalkış Ağırlığı: 5 bin 65 kg