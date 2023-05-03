ATAK helikopteri, TSK'nın operasyonlarında kritik roller üstleniyor 9 yıldır ordunun kullandığı helikopter, üstün özellikleriyle göz kamaştırıyor. Terörle mücadeleye destek sağlayan ATAK, zor manevraları başarıyla yerine getirmesiyle biliniyor.

AA & Ensonhaber

Havadaki etkin gücünü her geçen gün geliştiren Türkiye, önemli projeleri peş peşe hayata geçiriyor.

Milli taarruz helikopteri ATAK, bunlardan yalnızca biri. Helikopter, yüksek manevra kabiliyeti ve yeni nesil hedef tespit sistemi ile göze çarpıyor.

Mehmetçik'e güç katıyor

Ayrıca etkin ve özgün silah teknolojisiyle dikkati çeken hava aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimatının yapıldığı 2014'ten bu yana Mehmetçik'in gücüne güç katıyor.

Zor manevralarda üstün başarı

ATAK, 90 dereceye yakın açılarla yükselme, dalma, burun ya da kuyruk sabit kalacak şekilde kendi etrafında dönme gibi helikopterler için zor kabul edilen manevraları başarıyla gerçekleştiriyor.

Terörle mücadeleye destek

Avcı kaskının sağladığı avantajla, başta gece olmak üzere her türlü olumsuz hava koşullarında uçabilen ATAK, terörle mücadele kapsamında Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da güvenlik güçlerine destek oluyor.

Helikopter satın alan ülkeden helikopter üreten ülkeye

Türkiye'yi helikopter satın alan bir ülke konumundan helikopter üreten ve satan bir ülke konumuna yükselten ATAK'ın, TSK envanterindeki sayısı her geçen gün artıyor.

T129 ATAK helikopteri özellikleri