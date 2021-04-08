Terör ve suçla mücadelede önemli bir aşamaya ulaşan Türk Polis Teşkilatı, Atak helikopterinin envanterine katılmasıyla daha da güçlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığı, hava araçlarıyla 40 yıldır vatan semalarında huzur ve güvenliği sağlıyor.

EGM'nin 25 Şubat'ta Atak helikopterini de envanterine dahil etmesiyle birlikte görev konseptinde değişiklik yapıldı.

Polis havacılık ekipleri, dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle teröristlerle sıcak çatışmalarda helikopterle doğrudan saldırı gücüne sahip oldu.

Atak helikopteri, Türk Polis Teşkilatı envanterine eklendi VİDEO

9 HAFTALIK EĞİTİMLE KOKPİTE OTURDU

Aynı zamanda Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı'nda Atak helikopterini kullanan personel konusunda da ilk yaşandı. Başkanlık bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, 9 haftalık eğitimleri başarıyla tamamlayarak Atak helikopterinin kokpitine oturmayı hak etti.

Karabulut, bu başarısıyla Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN TAARRUZ HELİKOPTER PİLOTU

Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, mesleğe komiser yardımcısı olarak başladığını, daha sonra Havacılık Daire Başkanlığı'nın pilotaj sınavında başarı göstererek eğitimlere katılmaya hak kazandığını söyledi.

Pilotaj eğitiminin ardından Bell 429 ve Atak helikopterlerinin intibak eğitimlerini de başarıyla tamamladığını belirten Karabulut, son 2 yılı pilot olmak üzere 4 yıldır Emniyet Teşkilatında görev yaptığını söyledi.

"ATAK PİLOTU OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM"

Dünya üzerinde ilk kez bir polis teşkilatının, görev konseptini değiştirerek taarruz helikopterini envanterine kattığına ve bu alanda pilotlar yetiştirdiğine dikkati çeken Karabulut, "Ben de Atak pilotu olduğum için gururluyum. Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten ayrıca gurur duymaktayım." dedi.

"HELİKOPTERİMİZ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAKTA"

Atak helikopterinin "tandem" adı verilen kokpit dizaynına sahip olduğunu, önde "gunner", arkada kaptanın oturduğunu dile getiren Karabulut, "Gece ve gündüz görüntüleme flir sistemiyle uzun menzillerde hedef teşhisi ve tespiti yapabilmekteyiz. Bu anlamda helikopterimiz görev konsepti açısından gücümüze güç katmaktadır." dedi.

"GURUR VERİCİ"

Göreve çıkarken öncelikle dikkat ettikleri hususun disiplin olduğunu söyleyen Karabulut, "Gurur verici bir şey, heyecanlı. Türk Polis Teşkilatının ana amacı olan kamu güvenliğini sağlamak ve vatan topraklarını korumak için 'gökyüzü polisleri' olarak 7 gün 24 saat görev başındayız. Bu anlamda daima 'Atak' ve hazır şekilde görevimizi ifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karabulut, kendisi için zaman zaman endişelenen ailesinin, vatana hizmet ettiği için mutlu olduğunu belirterek, Emniyet Teşkilatı'nda kadın erkek ayrımının yapılmadığını, verilen görevleri disiplinli şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.