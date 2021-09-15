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    ATAK mesaiye başladı: 4 terörist öldürüldü

    Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 11:26
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    ATAK mesaiye başladı: 4 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

    Bu kapsamda Irak’ın kuzeyinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

    ATAK’TAN FARKLI TARİFE

    Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

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