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- ATAK mesaiye başladı: 4 terörist öldürüldü
ATAK mesaiye başladı: 4 terörist öldürüldü
Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 11:07
- Güncelleme : 15.09.2021 - 11:26
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.
Bu kapsamda Irak’ın kuzeyinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
ATAK’TAN FARKLI TARİFE
Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.