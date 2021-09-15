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ATAK mesaiye başladı: 4 terörist öldürüldü

ATAK mesaiye başladı: 4 terörist öldürüldü

Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.