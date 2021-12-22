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    Atakan Özyurt, terhis için gün sayıyor

    Sosyal medya fenomeni 'Kafalar' ekibinden Atakan Özyurt vatani görevini tamamlamak üzere askere gitti.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 16:01
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    Atakan Özyurt, terhis için gün sayıyor

    YouTube'da 7.5 milyon abonesi bulunan Kafalar ekibi, yaptığı işlerle sosyal medya kullanıcılarına keyifli anlar yaşatıyor.

    Başarıdan başarıya koşan ekip, çektikleri videolarla izleyenleri kırıp geçirirken diğer alanlardan geri durmadı.

    İLK FİLM BEĞENİLDİ, SIRA İKİNCİSİNDE

    Önce 'Kafalar Karışık' filmiyle izleyicinin karşısına çıkan ekip büyük beğeni topladı ve ikinci film için kolları sıvadı.

    Geçtiğimiz aylarda ikinci filmleri olan 'Kendinden Kaçak'ın çekimlerine başlayan Kafalar, bu yapımda da oldukça iddialı.

    Atakan Özyurt, terhis için gün sayıyor #1

    ŞARKILARI DA ÇIKTI

    Sinemadaki başarılarının yanı sıra diğer alanlardan da geri durmayan Kafalar, yaklaşık 1 yıl önce hazırladıkları “Yana Yakıla” şarkısını gün yüzüne çıkardı.

    46. Altın Kelebek En İyi Influencer Ödülü'nün de sahibi olan Kafalar ekibinden Atakan Özyurt ise evlilik hazırlıklarına başladı.

    Atakan Özyurt, terhis için gün sayıyor #2

    ATAKAN ÖZYURT EVLİLİK YOLUNA GİRDİ, ASKERE GİTTİ

    Özyurt, Selen Kaldırım ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

    Özyurt evlilik adımı sonrası son olarak vatani görevini yapmak için kolları sıvadı.

    Askerliğini yapmak için Kütahya'ya giden Atakan Özyurt'un terhis olmak için gün saydığı öğrenildi.

    Atakan Özyurt, terhis için gün sayıyor #3

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