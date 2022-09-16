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- Atama kararları belli oldu mu? Hangi üniversitelere rektör atandı?
Atama kararları belli oldu mu? Hangi üniversitelere rektör atandı?
- 16.09.2022 - 16:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla gerçekleştirilen atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı ilan edildi.
17 Üniversiteye rektör atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş,
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin,
- Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun,
- Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan,
- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal,
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım,
- Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa,
- Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan,
- Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik,
- KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç,
- Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli,
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar,
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,
- Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın,
- Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış,
- Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın,
- Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı..