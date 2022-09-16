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    Atama kararları belli oldu mu? Hangi üniversitelere rektör atandı?

    Rektör atamalarının yapılıp yapılmadığı sosyal medyada gündem oldu.İşte rektör atamalarının detayları..
    • 16.09.2022 - 16:01
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    Atama kararları belli oldu mu? Hangi üniversitelere rektör atandı?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla gerçekleştirilen atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı ilan edildi.

    Atama kararları belli oldu mu? Hangi üniversitelere rektör atandı? #1

    17 Üniversiteye rektör atandı

    Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;

    - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş,

    - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin,

    - Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun,

    - Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan,

    - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal,

    - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım,

    - Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa,

    - Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan,

    - Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik,

    - KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç,

    - Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli,

    - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar,

    - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,

    - Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın,

    - Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış,

    - Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın,

    - Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı..


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