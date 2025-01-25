İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TDK BAŞKANI DEĞİŞTİ

Atama kararlarına göre; Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne Kadir Çokçetin atandı.

Nikaragua Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ise Nuri Kaya Bakkalbaşı getirildi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Kalkan ise görevden alındı.

DİĞER ATAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Betül Kiminsu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına ise Cennet Ceylan atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ise Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz görevden alındı.

Bakanlıkta Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Sezai Cibelik, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emiralioğlu, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına Abdulkadir Karabulut ve Mehmet Kilci, Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise Kerim Güllü atandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne Kadir Çokçetin getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına ise Onur Sarı atandı.