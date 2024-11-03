Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
POLİS AKADEMİSİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK
Yayımlanan atama kararına göre, Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne Selim Terzi atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım, görevden alındı.
İçişleri Bakanlığı; Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar görevden alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine Ahmet Er ve Levent Yazıcı atandı.
Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne, Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğüne Fatih Ayna atandı.
KAYMAKAM ATAMALARI
Kararla birlikte 17 ile vali yardımcısı, 121 ilçeye de kaymakam atandı.
İstanbul'da; Bakırköy, Beyoğlu, Sancaktepe ve Ümraniye Kaymakamlığına yeni isimler atandı.
Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz oldu.
Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ise İstanbul Vali Yardımcısı olarak atandı.
Ankara'da ise üç ilçede yeni kaymakam görevlendirildi.
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