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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de açıklandı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de açıklandı Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.