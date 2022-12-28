Ataşehir'de hastaya eziyet eden 4 tutuklu serbest bırakıldı

Ataşehir'de hastaya eziyet eden 4 tutuklu serbest bırakıldı

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı kadınla alay eden ve tutuklanan 4 personel, 3 ay sonra haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi, geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu.

Hastanenin yoğun bakım servisinde çekilen bir videoda, yatan bir hastaya eziyet eden personeller büyük tepki çekmişti.

9 gözaltı

Yaşlı kadının yüzüne para atarak hakaret eden sağlık çalışanları için harekete geçiler iki personelin işine son verilmişti.

Adli sürecin başlatıldığı olayda 9 kişi gözaltına alındı.

Hastane faaliyetleri 27 gün durduruldu

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 2 şüpheli de serbest bırakılmıştı.

Hastanenin faaliyetleri de durdurulmuş 27 gün sonra 3 Kasım tarihinde yeniden hasta kabulüne başlamıştı.

Ataşehir'de konuşamayan hastayla alay eden hastane personeli kamerada VİDEO



4 sanık serbest bırakıldı

4 tutuklu sanık için sulh ceza hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

DHA'nın aktarımına göre; inceleme sonunda Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysime Erol'un haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla yaklaşık 3 ay sonra serbest bırakılmalarına karar verildi.