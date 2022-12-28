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    Ataşehir'de hastaya eziyet eden 4 tutuklu serbest bırakıldı

    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı kadınla alay eden ve tutuklanan 4 personel, 3 ay sonra haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
    • 28.12.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 17:56
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    Ataşehir'de hastaya eziyet eden 4 tutuklu serbest bırakıldı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi, geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu.

    Hastanenin yoğun bakım servisinde çekilen bir videoda, yatan bir hastaya eziyet eden personeller büyük tepki çekmişti.

    9 gözaltı

    Yaşlı kadının yüzüne para atarak hakaret eden sağlık çalışanları için harekete geçiler iki personelin işine son verilmişti.

    Adli sürecin başlatıldığı olayda 9 kişi gözaltına alındı.

    Ataşehir de hastaya eziyet eden 4 tutuklu serbest bırakıldı #1

    Hastane faaliyetleri 27 gün durduruldu

    Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 2 şüpheli de serbest bırakılmıştı.

    Hastanenin faaliyetleri de durdurulmuş 27 gün sonra 3 Kasım tarihinde yeniden hasta kabulüne başlamıştı.

    Ataşehir'de konuşamayan hastayla alay eden hastane personeli kamerada VİDEO

    4 sanık serbest bırakıldı

    4 tutuklu sanık için sulh ceza hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

    DHA'nın aktarımına göre; inceleme sonunda Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysime Erol'un haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla yaklaşık 3 ay sonra serbest bırakılmalarına karar verildi.

    Ataşehir de hastaya eziyet eden 4 tutuklu serbest bırakıldı #2

    Ataşehir de hastaya eziyet eden 4 tutuklu serbest bırakıldı #3


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