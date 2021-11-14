Şaft arızası nedeniyle yolda kalan İETT otobüsü, Nihat Tarlan Caddesi üzerindeki trafiği 3 saat boyunca tıkadı. Otobüs, çekici ile çekilerek yol trafiğe açıldı.

İstanbul’da, sık sık arıza yapan İETT otobüsleri vatandaşların mağdur etmeye devam ediyor…

Yolda kalan otobüsler kimi zaman vatandaşlar tarafından itilmeye çalışılırken çoğu zaman da ulaşımın aksamasına, var olan trafik sorunun da büyümesine yol açıyor…

Son olarak, Ataşehir ‘de Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında seyir halinde olan İETT aracı şaft arızası nedeniyle yolda kaldı.

Araç sürücüsü, caddeyi trafiğe kapattı. Caddenin giriş ve çıkış noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

SÜRÜCÜLER KORNA ÇALARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Araç sürücüleri ise yolun dubalarla kapatılması sonrası duruma korna çalarak tepki gösterdi. 3 saat boyunca yolda kalan İETT aracı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait çekiciyle alınarak götürüldü.

Ataşehir’de İETT otobüsü arızalandı, cadde trafiğe kapandı ViDEO

“POLİS EKİPLERİ GELİNCE ORTAM SAKİNLEŞTİ”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Kamil Sivrioğlu, “Araç yolda kalmış. Hareket edemiyor, edecek gibi de değil. Çünkü şaft arızası oluşmuş. Yol kapatılınca sürücüler farklı yollardan gidiyor. Saat 09.00’dan bu yana araç bu vaziyette. Durumu gören sürücüler bağırıyordu. Polis ekipleri gelince biraz ortam sakinleşti. Çekici geldi, aracı düzeltecekler.” diye konuştu.