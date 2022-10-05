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    Ataşehir'de konuşamayan hastayla alay eden hastane personeli kamerada

    Hastane personelinin konuşamayan yaşlı bir hastanın yüzüne para attığı video sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin ardından hastane tarafından şahsın iş akdine son verildi.
    • 05.10.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 12:56
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    Ataşehir'de konuşamayan hastayla alay eden hastane personeli kamerada

    Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çekilen görüntüler adeta kan dondurdu.

    İstanbul Ataşehir'deki bir hastanede çekilen video sosyal medyada paylaşıldı.

    Yüzüne para fırlattı

    Sağlık personeli tarafından kaydedilen görüntülerde, hastane çalışanının, konuşamayan yaşlı kadın hastayla alay ettiği anlar yer aldı.

    Öte yandan videoda şahsın, "Böbreğini alacağız." diyerek elindeki paraları kadının yüzüne fırlattığı görüldü.

    "Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı"

    Görüntülerde personellerin yaşlı kadını, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı. Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin seni ameliyat ediyorlar." diyerek korkutması ise pes dedirtti.

    Ataşehir'de konuşamayan hastayla alay eden hastane personeli kamerada VİDEO

    2 şahsın işine son verildi

    İHA'nın aktarımına göre; görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından hastanenin, olaya karışan 2 personelin iş akdine son verildiği ve adli süreç başlattığı öğrenildi.

    Ataşehir de konuşamayan hastayla alay eden hastane personeli kamerada #1

    Ataşehir de konuşamayan hastayla alay eden hastane personeli kamerada #2

    Ataşehir de konuşamayan hastayla alay eden hastane personeli kamerada #3

    Ataşehir de konuşamayan hastayla alay eden hastane personeli kamerada #4


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