Ataşehir'de yere düşürülen cüzdanın çalınma anı

Yoldan geçen tırdan inen bir kişi, engelli sürücünün düşürdüğü cüzdanı alıp kayıplara karıştı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki iş yerinin önüne otomobilini park ettikten sonra binaya giren engelli sürücü Kamil A., cüzdanının yanında olmadığını fark etti.

Kamil A., tüm aramalara rağmen cüzdanını bulamadı.

KAMERA KAYITLARINI İZLEDİ: HIRSIZLIK ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarını kontrol eden adam cüzdanını düşürdüğünü ve daha sonra olay yerine gelen tırdan inen bir kişi tarafından alındığını tespit etti. Kamil A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis olayın ardından tüm kameraları incelemeye alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de tırdan inen kişi yere düşen cüzdanı alarak uzaklaştı