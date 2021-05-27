Euro
10.3153
0%
Dolar
8.4405
-0.18%
Altın
513.67
-0.4%
Borsa
1.424
-0.24%
Bitcoin
336.814
0.01%
EXEN Coin
0.00
0.00%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Ataşehir'de yere düşürülen cüzdanın çalınma anı

    Yoldan geçen tırdan inen bir kişi, engelli sürücünün düşürdüğü cüzdanı alıp kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 14:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ataşehir'de yere düşürülen cüzdanın çalınma anı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki iş yerinin önüne otomobilini park ettikten sonra binaya giren engelli sürücü Kamil A., cüzdanının yanında olmadığını fark etti.

    Kamil A., tüm aramalara rağmen cüzdanını bulamadı.

    KAMERA KAYITLARINI İZLEDİ: HIRSIZLIK ORTAYA ÇIKTI

    Güvenlik kameralarını kontrol eden adam cüzdanını düşürdüğünü ve daha sonra olay yerine gelen tırdan inen bir kişi tarafından alındığını tespit etti. Kamil A.,  polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    Ataşehir de yere düşürülen cüzdanın çalınma anı #1

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Polis olayın ardından tüm kameraları incelemeye alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ataşehir'de tırdan inen kişi yere düşen cüzdanı alarak uzaklaştı

    Ataşehir de yere düşürülen cüzdanın çalınma anı #2

    Ataşehir de yere düşürülen cüzdanın çalınma anı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir