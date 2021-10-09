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Ataşehir'de yolcu almayan taksici trafikten men edildi

Ataşehir'de yolcu almayan taksici trafikten men edildi

Soğuk havada üşüyen çocuğuyla bir an evvel eve gitmek için kısa mesafe ücreti olarak 100 lira teklif eden kadını 'karşının taksisi' bahanesiyle aracına almayan taksiciye 1339 lira ceza kesildi.