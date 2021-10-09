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    Ataşehir'de yolcu almayan taksici trafikten men edildi

    Ataşehir'de yolcu almayan taksici trafikten men edildi

    Soğuk havada üşüyen çocuğuyla bir an evvel eve gitmek için kısa mesafe ücreti olarak 100 lira teklif eden kadını 'karşının taksisi' bahanesiyle aracına almayan taksiciye 1339 lira ceza kesildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2021 - 15:51
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    İstanbul'un Ataşehir'in ilçesinde havanın soğuk olması nedeniyle evine taksiyle gitmek isteyen kadın yolcunun taksiciyle arasında yaşanan diyalog kameralara yansımıştı.

    Kadın yolcu kendisini araca almayan şoföre "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" diyerek yalvarırcasına ricasına "Ben karşının taksisiyim" diyerek olumsuz yanıt veren taksicinin görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

    TRAFİK EKİPLERİ TAKSİCİYİ BULDU

    Söz konusu taksici trafik ekipleri tarafından Bağcılar Halkalı Caddesi'nde durduruldu. Yapılan kontrollerinde taksinin belediye ruhsatının iptal olduğu tespit edildi.

    1339 LİRA CEZA, 3 GÜN MEN

    Araç sürücüsü Muharrem Y.'ye 1339 TL ceza kesildi. 34 TJE 47 plakalı taksi 3 gün süre ile trafikten menedilirken, Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süre askıya alındı.

    İstanbul'da bir taksi şoförü 'karşının taksisiyim' diyerek yolcuyu almadı VİDEO

    Ataşehir de yolcu almayan taksici trafikten men edildi #1

    Ataşehir de yolcu almayan taksici trafikten men edildi #2

    Ataşehir de yolcu almayan taksici trafikten men edildi #3

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