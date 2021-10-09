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- Ataşehir'de yolcu almayan taksici trafikten men edildi
Ataşehir'de yolcu almayan taksici trafikten men edildi
- Haber Merkezi
- 09.10.2021 - 15:51
İstanbul'un Ataşehir'in ilçesinde havanın soğuk olması nedeniyle evine taksiyle gitmek isteyen kadın yolcunun taksiciyle arasında yaşanan diyalog kameralara yansımıştı.
Kadın yolcu kendisini araca almayan şoföre "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" diyerek yalvarırcasına ricasına "Ben karşının taksisiyim" diyerek olumsuz yanıt veren taksicinin görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
TRAFİK EKİPLERİ TAKSİCİYİ BULDU
Söz konusu taksici trafik ekipleri tarafından Bağcılar Halkalı Caddesi'nde durduruldu. Yapılan kontrollerinde taksinin belediye ruhsatının iptal olduğu tespit edildi.
1339 LİRA CEZA, 3 GÜN MEN
Araç sürücüsü Muharrem Y.'ye 1339 TL ceza kesildi. 34 TJE 47 plakalı taksi 3 gün süre ile trafikten menedilirken, Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süre askıya alındı.
İstanbul'da bir taksi şoförü 'karşının taksisiyim' diyerek yolcuyu almadı VİDEO