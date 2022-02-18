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    Ataşehir'deki okul çevresinde pitbull paniği

    Örnek Mahallesi üzerinde bulunan bir okulun çevresinde, tehlikeli ırk köpeği tehlike saçıyor.
    • DHA
    • 18.02.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 10:01
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    Ataşehir'deki okul çevresinde pitbull paniği

    Başıboş pitbull meselesi her geçen gün artarak devam ediyor.

    Ataşehir'in Örnek Mahallesi'nde ise okul çevresinde gezen pitbull cinsi köpek insanlara ve kedilere saldırdı.

    DEMİR PARMAKLIĞIN ARASINA GİRDİ

    Yoldan geçen bazı yayalar ise paniğe kapıldı. Bir süre sokakta gezen pitbull, market önündeki iki binanın demir parmaklıları arasına girdi.

    Çevredekiler sebze sandıklarıyla arayı kapatarak, köpeği hapsetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve Ataşehir Belediyesi veteriner ekipleri, sevk edildi.

    Ekipler, sıkıştırılan köpeği aparatla yakalayıp, araca koyarak, Ataşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.

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    "BU KÖPEKLER KONTROLSÜZ, SALDIRGAN"

    Mahalle sakini Yaşar Murat Ayyıldız, "Bu köpekleri kontrolsüz ve çok saldırgan bir şekilde dolaştırıyorlar. Tehlikeli köpekler hayvan sevgisi herkeste var ama kontrolsüz olduğunda çok zararlı olabiliyorlar. Az önce de burada elleri dolu pazardan gelen insanların üzerine geliyor. Kedilere saldırıyor. Herhalde aç hayvan başıboş dolaştırıyorlar. Bu köpeklerin kontrol altına alınması lazım. Maalesef ki, bunu da yapmıyorlar. Hayvanı sevsek mi, yoksa korksak mı, ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. O yüzden daha dikkatli olmak lazım. Evet, sokak üzerinde bir anda saldırganlaştı. Herkes köpekten kaçmaya başladı. Kimi gördüyse ona saldırdı. Devlet bu köpekleri kontrol altına almalı ve bunla ilgili ilçelerde uygulama başlatabilir." dedi.

    KÖPEKLER OKUL ÇEVRESİNDE GEZİYOR

    Emine Öksüzoğlu da "Bir tane başıboş pitbull köpeği okulun yanında bulunmuş. Çocuklar okuldan çıkacaklar tehlikeli bir köpek, her an saldırabilir. Geçenlerde Gaziantep'te aynı durum olmuştu. Çocuğu parçalamıştı ve çocuk hala hayat mücadelesi veriyor. Bu hayvanın sahibi kimse sokağa bırakmaması gerekir. Ben kendi evimde kedi bile besliyorum. Tehlikeli olanları sokağa bırakmamaları gerekiyor. Kim bırakmış bilmiyorum ama o insan cezasını çekmeli." şeklinde konuştu.


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