Atatürk Cumhuriyet Kulesi açıldı! İşte özellikleri... Keçiören Belediyesince 18 Temmuz 2003'te temeli atılan 197 metre uzunluğundaki Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

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AA

Keçiören Belediyesince 18 Temmuz 2003'te temeli atılan 197 metre uzunluğundaki Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Kulenin inşaatı, uçuş mania hattını aştığı gerekçesiyle durdurulduktan sonra uzun bir aranın ardından yeniden başlandı ve tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açılışını gerçekleştirdiği kulede; uluslararası sergilerin düzenlenebileceği sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, alışveriş merkezi, nikah salonu, uzay terası ve bilim merkezinin yanı sıra kafe ile restoran da bulunuyor.

Doğal afetlere dayanıklı olarak inşa edildi

Doğal afetlere dayanıklı inşa edilen, Türk kültürünün ortak mirası "Selçuklu yıldızı" ile taçlandırılan kule, ışıklandırma ve led ekran sistemiyle başkentin yeni sembolleri arasında yer alacak.

Kentin dört bir yanı kuş bakışı izlenebilecek

Atakule'nin mimarı Ragıp Buluç tarafından tasarlanan Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi ziyaretçilerine kentin dört bir yanını kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)