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    CHP Atatürk Havalimanı'nda eylemde

    CHP Atatürk Havalimanı'nda eylemde

    Daha önce "Atatürk" dememeyi tercih ettiğini söyleyen Canan Kaftancıoğlu'nun önderliğinde CHP, bugün Atatürk Havalimanı'nda ağaç dikilmesin eylemi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 13:47
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    İstanbul Havaalanı'nın faaliyete başlamasından sonra Atatürk Havaalanı'nın kullanım amacı tartışma yaratmış, daha sonra millet bahçesi yapılması kararlaştırılmıştı.

    Bu kapsamda İstanbul'a dünyanın en büyük yeşil alanlarından birini kazandırmak için çalışmalara başlandı.

    Ancak her fırsatta ağaç ve doğa hassasiyeti olduğunu söyleyen CHP'den, projeye ilişkin itirazlar yükselmeye başladı.

    CHP, Atatürk Havalimanı önüne gitti

    Dün partililere Twitter'dan seslenen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı'nda gösteri çağrısı yaptı.

    Kaftancıoğlu'nun çağrısı sonrası CHP'li milletvekilleri ve partililer, Atatürk Havalimanı'nın önüne geldi.

    CHP Atatürk Havalimanı'nda eylemde

    Konuşmasında sürekli Atatürk vurgusu yaptı

    Alanın önünde açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, "CHP olarak Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Atatürk'ün ismini taşıyan havalimanına zarar verenlerden hesap soracağız." dedi.

    Kaftancıoğlu'nun konuşmasında, sürekli Atatürk vurgusu yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Bilindiği üzere 'Atatürk' diyemeyen Kaftancıoğlu, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını da militer bulduğunu söylemişti.

    CHP Atatürk Havalimanı nda eylemde #1

    Önceki açıklamalarıyla çelişmeye devam ediyor

    Atatürk diyemeyeşini, "Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum.” sözleriyle açıklayan Kaftancıoğlu, bugünkü açıklamalarında kendisiyle çelişti.

    CHP Atatürk Havalimanı nda eylemde #2

    "Atatürk'ün ismini taşıyan Atatürk Havalimanı'nı ne yaparlarsa yapsınlar"

    Atatürk'ün adını ağzından düşürmeyen Kaftancıoğlu, "CHP olarak 84 milyonla ve 16 milyon İstanbullu ile birlikte TC'nin kurucusu Atatürk'ün ismini taşıyan Atatürk Havalimanı'nı ne yaparlarsa yapsınlar… Atatürk Havalimanı'na zarar verenlerden hesap soracağız. Yasa dışı ve hukuksuz bir şekilde buraya iş makinesi getirenlerden hesap soracağız.

    CHP Atatürk Havalimanı nda eylemde #3

    Gençliğe Hitabe'ye atıfta bulundu

    Mustafa Kemal Atatürk, Milli Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı günlerde, Gençliğe Hitabesi'nde ne demişti? 'İktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet hatta hıyanet içinde bulunabilirler…' Bugün olduğu gibi, biz de buradan diyoruz ki, asla umutsuz olmayacağız. Geldikleri gibi gidecekler! Geldikleri gibi gidecekler! Geldikleri gibi gidecekler!" şeklinde konuştu.

    Canan Kaftancıoğlu’nun Atatürk takıntısı

    CHP Atatürk Havalimanı nda eylemde #4


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