‘Atatürk’ dizisinin yayın tarihleri netleşti Dısney Plus'ın Ermeni lobilerinin baskısıyla yayından kaldırdığı 6 bölümlük Atatürk dizisi, ikisi sinemada, biri TV'de 3 filme dönüşüyor. Filmlerin yayınlanacağı tarihler de belli oldu.

DHA

Türkiye, günlerdir Ermeni lobilerinin baskısıyla yayından kaldırılan “Atatürk” dizisini konuşuyor.

Geçen yıl yayın hayatına başlayan Disney Plus’ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğinden kesitlerin anlatıldığı “Atatürk” dizisini yayınlamama kararı, büyük tepki çekti.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin baskısının ardından bu kararı alan Disney Plus’ı, bazı ünlü isimler eleştiremedi.

Televizyon ve sinemada film olarak yayınlanacak

Platforma üzerinden para kazanan isimler, bu hadsizliğe göz yumarken, devletin en önemli kademeleri sesini çıkarmaktan geri durmadı.

2 Ağustos'ta Walt Disney'in Türkiye ofisi, “Atatürk” dizisinin bir televizyon kanalında ve sinemalarda film şeklinde yayınlanacağını duyurdu.

Tarihler netleşti

Dizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak 29 Ekim 2023 tarihinde, çekimi yapılan 6 bölümün ilk 3 bölümünden seçilecek sahnelerin yer aldığı bir film olarak televizyonda ekrana gelecek.

Ayrıca dizinin 6 bölümlük serisi, 3'er bölümden oluşacak 2 film halinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girecek.

İlk 3 bölüm, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası içerisinde 3 Kasım Cuma günü sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Dizinin 4-5-6'ncı bölümlerinden oluşan ikinci kısmı ise 6 Ocak Cumartesi günü sinemalarda gösterime girecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor

Filmin yapım ve yönetmen ekibi, ileriki günlerde konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

'Bodrum Masalı', 'Kaybedenler Kulübü', '7'nci Koğuştaki Mucize', 'Martıların Efendisi', 'Beni Çok Sev', 'Ferhat ile Şirin', 'Kuzey Güney', 'Aşk ve Ceza', 'Devrim Arabaları' gibi çok sayıda film ve dizinin de yönetmeliğini yapan Mehmet Ada Öztekin'in yönetmeni olduğu Atatürk dizisinde; Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor.

Dizideki diğer karakterler

Dizideki diğer karakterler ise şöyle:

“Songül Öden- Zübeyde Hanım, Mehmet Günsür-Ali Rıza Efendi, Sarp Akkaya- Enver Paşa, Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy, Esra Bilgiç - Madam Corinne, Sahra Şaş - Makbule Atadan, Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar, Beran Kotan - Ömer Naci, Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu.”