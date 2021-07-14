15 Temmuz'un kilit noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan hainlere, özel harekat izin vermedi. O gece yaşananları anlatan kule görevlisi, “Allah bir daha yaşatmasın” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.

Darbe girişiminin yaşandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağının iniş yaptığı Atatürk Havalimanı, darbe girişiminde direnişin simge noktalarından biri haline geldi.

O karanlık gecede yaşananları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının güvenli bir şekilde piste inmesini sağlayan kule görevlisi Enver Yavuz anlattı.

“TESLİM OLMAYA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLARDI”

O gece ekip şefi olarak çalışan Atatürk Havalimanı Kule Görevlisi Enver Yavuz, “Saat 11.30 gibi birkaç asker ve polis birlikte gelerek ülkenin huzur ve selameti için ordunun yönetime el koyduğunu bildirdiler ve darbe girişimi bu şekilde başladı. Saat 01.00 gibi halk tabi Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara döküldü ve havaalanı girişindeki nizamiyenin orada duran tankları aşarak kulenin önünde toplanmaya başladı. 01.30 gibi tamamen halk kulenin içine gelmişti. Özel harekat polisleri de alt katımızdaki FETÖ’cü askerleri silahlarını bırakıp teslim olmaya ikna etmeye çalışıyorlardı. Belli bir zaman geçtikten sonra yarım saat kadar sonra özel harekat polisleri kapıyı geçerek, kuleye girdi. Askerlerin silahlarını alarak askerleri etkisiz hale getirdiler.” diye konuştu.

Atatürk Havalimanı kule görevlisi, 15 Temmuz gecesini anlattı ViDEO

“HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇTILAR”

Kulenin kurtarıldığını öğrenince halkın sakinleştiğini söyleyen Yavuz, “Tabii bu sırada iç hatlardan aprona geçen halk kitleleri vardı ve halk apronda yürürken ortalarından askeri araçlar geçiyordu. Halkın üzerine ateş açtılar maalesef şehitlerimiz de vardı. Halk kulenin kurtarıldığını öğrendikten sonra sakinleşti ve sanıyorum askerler de bir miktar çekildi. Saat 03:18’de Cumhurbaşkanımızın uçağı 3-5 sol diye tabir ettiğimiz piste işini yaptı. Cumhurbaşkanımızın uçağı indikten yaklaşık 40 dakika sonrasında jetler geldi. Yaklaşık yine 45 dakika 1 saat kadar İstanbul üzerinde yüksek hızlara çıkarak sonik patlamalara sebebiyet verdiler. Tabii buradaki amaç halkı korkutmaktı.” ifadelerini kullandı.

“MÜTHİŞ BİR RAHATLIK YAŞADIK”

Askeri helikopterlerin Cumhurbaşkanının bulunduğu konukevi üzerinde tur attığını belirten Yavuz, “Jetler gittikten sonra arkamızda bulunan hava harp okulda iki adet askeri helikopter kalktı. O sırada Cumhurbaşkanımız devlet konukevinde halka hitap ediyordu. Helikopterlerden biri kalktı, askeri meydanın üzerinde beklerken diğeri kuleye doğru geldi. Kulenin çevresinde yarım tur attıktan sonra Cumhurbaşkanımızın konuşma yaptığı devlet konukevine doğru yöneldi ve çevresinde uçuşlar yapmaya başladı. Bir müddet sonra helikopter askeri meydana indi. Fakat aradan 10-15 dakika geçtikten sonra tekrar kalktı. Yine önce kulenin çevresinde uçtu. Daha sonra devlet konukevi üzerine gitti. Sonrasında iki helikopter birleşerek doğuya doğru uzaklaştılar. Yalova’ya, Sakarya’ya, Kocaeli‘ye doğru uçuşlarına devam ettiler. O gece hepsi bir arada oluyor. Korkuyorsunuz, panik ediyorsunuz, algılayamıyorsunuz olayların akışını ama nasıl diyelim birkaç saat içinde özel harekat polisinin gelmesiyle müthiş bir rahatlık yaşadık. İnşallah Allah bir daha da millete böyle bir şey yaşatmasın.” dedi.