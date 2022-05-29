Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk fidanı dikeceği tören kapsamında binlerce İstanbullu alanı doldurmaya başladı.

İstanbul dünyanın en büyük yeşil alanlarından birine kavuşuyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesine start verildi.

Alanda başlayan çalışmalar kapsamında ilk fidan bugün dikiliyor.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün Atatürk Havalimanı'nda Fidan Dikim Töreni gerçekleştiriliyor.

Tören alanı dolmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılarak örnek bahçeye ilk fidanı dikeceği törene dakikalar kala İstanbullular alanı doldurmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini heyecenla bekleyen kalabalığa hitaben de bir konuşma gerçekleştirecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda fethi temsilen içinde 40-50 yaşında olanlarında da bulunduğu 145 bin 300 ağaç dikilecek.

Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürüp yürüyüş yapabilecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'ne yoğun ilgi ViDEO

Dört mevsim yeşil kalacak

Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlanacak.

Millet bahçesi olacak Atatürk Havalimanı'nda yapılacaklar VİDEO

2 bin kişilik seyir kapasiteli spor alanı

İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, dev ekran etkinliklere renk katacak. Millet bahçesine yapılacak. 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek.

Binalar yıkılmayacak ve restore edilecek

10 bin metrekarelik alanda 7 konseptte düzenlenecek çocuk oyun alanlarında, çocukların duyularını kullanarak keşifler yapabilecekleri, kendi oyunlarını kurabilecekleri alanlar oluşturulacak.

Atatürk Havalimanı'ndaki tüm peronlar, hangarlar, binalar kalacak ve restoreedilecek. Ulusal ve uluslararası fuarların düzenleneceği bu binalarda yapılacak bilim merkezlerinde gençler deneyler yapıp robotik çalışacak ve yazılım üretecek. Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek.

Bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlenecek. Millet bahçesinde bulunacak müzelerde sanatçılar eserlerini sergileyebilecek.

Dünyada ilk beşe girecek

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afettoplanma alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.

İlk etabının Mayıs 2023'te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak.

Öte yandan yarın açılışın gerçekleştirileceği alan ve oluşturulan örnek bahçe görüntülendi. Örnek bahçeye 350 yıllık zeytin ağacı, 50-60 yıllık ıhlamur ağaçları ve çınar ağaçları dikildi.

Bu alanda koku ve gül bahçeleri de yer aldı. Etkinlik alanına ise sahne, basın tribünü, katılımcıların temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri platformlar kuruldu.

CHP'nin ağaç diktirmeyiz eylemi

Atatürk Havalimanı'na yapılacak yeni millet bahçesi, CHP tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun önderliğinde Atatürk Havalimanı çevresinde projeye karşı eylem yapılmak istendi ancak halk ilgi göstermemişti.

Bilindiği üzere bugünlerde CHP tarafından karşı çıkılan millet bahçesi projesi, geçtiğimiz yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekranlarda açıkladı vizyon projelerden biriydi.

CHP Lideri, millet bahçesi projesinin kendilerine ait olduğunu ancak AK Parti'nin kendilerinden bu projeyi çaldığını söylüyordu.

Hükümetin bu projeye başlamasıyla birlikte; CHP projenin durdurulması için elinden geleni yapmaya başladı.