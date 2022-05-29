Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? Dev projenin özellikleri...

Atatürk Havalimanı, İstanbul'a nefes aldıracak bir projeye dönüşüyor...

Millet Bahçesi yapılacak olan 5 milyon 61 bin metrekarelik alan, İstanbullular için adeta yeşil bir koridor olacak.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde yarın Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törende, Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin ilk fidanları dikilecek.

Bu kapsamda Atatürk Havalimanı açılış tarihi de merak ediliyor. Aynı zamanda bu projede nelerin yer alacağı ve nasıl bir görüntü ortaya çıkacağı da araştırılıyor.

Peki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak, nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

İlk etabının Mayıs 2023'te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak.

Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürüp yürüyüş yapabilecek.

Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlanacak.

İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, dev ekran etkinliklere renk katacak.

Millet bahçesine yapılacak 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek.

10 bin metrekarelik alanda 7 konseptte düzenlenecek çocuk oyun alanlarında, çocukların duyularını kullanarak keşifler yapabilecekleri, kendi oyunlarını kurabilecekleri alanlar oluşturulacak.

Atatürk Havalimanı'ndaki tüm peronlar, hangarlar, binalar kalacak ve restore edilecek.

Ulusal ve uluslararası fuarların düzenleneceği bu binalarda yapılacak bilim merkezlerinde gençler deneyler yapıp robotik çalışacak ve yazılım üretecek.

Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek. Bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlenecek.

Millet bahçesinde bulunacak müzelerde sanatçılar eserlerini sergileyebilecek.