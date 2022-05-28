Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin ağaç dikilecek

Yarın İstanbul'un fethinin 569.yıl dönümüne ithafen ilk fidan dikimi yapılacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde yarın Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törende, Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin ilk fidanları dikilecek.

İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

Proje ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne yapılacak olan eserler açıklandı:

"Yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak"

Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürüp yürüyüş yapabilecek.

2 bin kişilik spor salonu

Millet bahçesine yapılacak 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, dev ekran etkinliklere renk katacak.

Tüm hangar ve peronlar restore edilecek

Atatürk Havalimanı'ndaki tüm peronlar, hangarlar, binalar kalacak ve restore edilecek. Ulusal ve uluslararası fuarların düzenleneceği bu binalarda yapılacak bilim merkezlerinde gençler deneyler yapıp robotik çalışacak ve yazılım üretecek.

Afet toplanma alanı olacak

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.

Dünyanın en büyük 5. parkı

AA'nın haberine göre, ilk etabının Mayıs 2023'te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak.