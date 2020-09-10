Dolar
7.4857
0.0106%
Euro
8.8684
0.3462%
Altın
1950.55
0.1931%
Borsa
1100.81
0.1027%
G. Altın
469.148
0.0571%
Bitcoin
76863.89
-0.5869%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C
    Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan DEAŞ'lı Kiev'de yakalandı

    Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan DEAŞ'lı Kiev'de yakalandı

    Ukrayna Güvenlik Servisinden yapılan yazılı açıklamada, servisin Interpol tarafından aranılan DEAŞ terör örgütü liderlerinden birini yakaladığı aktarıldı.
    • AA
    • 10.09.2020 - 13:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ukrayna Güvenlik Servisi, şüphelinin eski Sovyet ülkesi uyruklu ve DEAŞ terör örgütününün üst yönetiminde olduğunu açıkladı.

    Şüphelinin Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Ahmet Çatayev'in yardımcılığını yapmış olduğu belirtilen açıklamada, Suriye ve Irak'ta terör saldırıları ve teröristlerin eğitiminde görev aldığı ifade edildi.

    Açıklamada, şüphelinin 2018'de sahte belgelerle Ukrayna'ya giriş yaptığı, aynı zamanda örgütün hücre evlerini yönetmeye devam ettiği kaydedildi.

    İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

    Kiev'de yakalanan şüphelinin 40 gün süreyle gözaltında tutulacağı belirtilen açıklamada, iade sürecinin başlatıldığı aktarıldı. Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Çatayev, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2017'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmişti.

    Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan DEAŞ lı Kiev de yakalandı #1

    46 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2016'da düzenlediği terör saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmiş, 163 kişi yaralanmıştı.

    Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan DEAŞ lı Kiev de yakalandı #2

    Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan DEAŞ lı Kiev de yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir