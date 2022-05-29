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    Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu

    Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu

    Millet bahçesine dönüştürülecek olan alandaki ilk fidan ekimine şahitlik etmek isteyen binlerce vatandaş, havalimanı yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.
    • 29.05.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 16:30
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    İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nın yeşil alana dönüştürülmesi kararının ardından gerekli adım atıldı.

    Binlerce kişiyi kapsayacak bir millet bahçesi projesi için harekete geçildi.

    Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk fidanı ekeceği alana yoğun ilgi gösterilmeye devam ediliyor.

    İlgi nedeniyle trafik yoğunlaştı

    Büyük buluşmaya saatler kala vatandaşlar buluşma noktasına akın etmeye başladı. Ülkenin çeşitli illerinden ve kentin birçok noktasından Atatürk Havalimanı'na yapılan yolculuklar nedeniyle trafikte de yoğunluk meydana geldi.

    İstanbul trafiğinin havalimanı yönündeki yol güzergahlarında trafiğin sıkıştığı görüldü.

    Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu #1

    Ulaşım Rehberi hazırlandı

    Trafik nedeniyle ulaşımda sorun yaşayabilecek vatandaşlar için çeşitli ulaşım yöntemleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

    Tören alanına gitmek isteyen vatandaşlara hızlı ve kolay ulaşım rehberi hazırlandı.

    Yayınlanan ulaşım rehberi ise şu şekilde:

    Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu #2

    145 bin 300 ağaç dikilecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı tören alanı da dolmaya başladı. İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'ne yoğun ilgi ViDEO


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