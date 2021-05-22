Atatürk Havalimanı'nda tır kasasından göçmen çıktı

Almanya'ya kaçmak için kargo uçağına yüklenmek üzere getirilen tırdaki lastiklerin arasında gizlenen Filistinli, yakayı ele verdi.

Yenibosna'dan uçak lastikleri yüklenerek Atatürk Havalimanı'na getirilen ve kargo uçağına yüklenmek üzere indirilen tırın dorsesinde, lastiklerin arasında bir kişinin gizlendiği fark edildi.

Bilgi verilen polis ekipleri, kaçak göçmen olduğu anlaşılan Filistin uyruklu Yousef Alhon'ı gözaltına aldı.

ALMANYA'YA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan şüphelinin ilk ifadesinde, bir ay önce Suriye'den karayoluyla Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi. İstanbul Aksaray'da değişik otellerde kaldığını anlatan şüpheli, bir kişi tarafından tır parkına getirildiği ve havalimanına geldiği tırın dorsesinde sabahladığını, Almanya'da bulunan ağabeylerinin yanına gitmek için bu yola başvurduğunu belirtti. Alhon, yurt dışına kaçmak için Türkiye'de irtibata geçtiği kişilerin ağabeyi tarafından ayarlandığını da iddia etti.

Atatürk Havalimanı'nda gizlendiği tır kasasındaki lastiklerin arasında yakalandı

3 GÖZALTI

Alhon ile beraber tır şoförü ve gümrük görevlisi de gözaltına alındı. 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.