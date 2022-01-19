23 yıldır kullanılmayan Airbus A-300 tipi yolcu uçağı, eğitim cihazı olarak kullanılmak üzere 12 parçaya bölünerek, Avcılar Ambarlı Limanı’na götürüldü.

Havacılık alanında uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra kullanılmamaya başlanan ve 23 yıldır İstanbul Atatürk Havalimanı’nda atıl durumda bekleyen Airbus A-300 tipi yolcu uçağı, uçuş eğitimi cihazı olarak kullanılmak üzere yurt dışına satıldı.

ÖZEL İZİNLE TAŞINDI

62 metre uzunluk ve 60 metre kanat açıklığı ile havacılıkta 'geniş gövde' olarak tabir edilen yolcu uçağının taşındığı güzergahta bazı yollar trafiğe kapatıldı ve eskortlar eşliğinde 9 adet çekici ile Ambarlı Limanı’na girişi sağlandı.

Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçak yurt dışına satıldı

UÇUŞ EĞİTİMİ CİHAZINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Burada gemiye yüklenecek olan uçağın, bir Orta Doğu ülkesine gönderileceği ve uçuş eğitimi cihazına dönüştürüleceği öğrendildi. Güvenlik önlemleri kapsamında yapılan taşınma işlemleri sırasında ise tırlara, polis ekipleri de eşlik etti.

"ORJİNALİNE SADIK KALARAK TEKRAR BİRLEŞTİRECEĞİZ"

Aylardır bu taşıma için hazırlandıklarını söyleyen SkyArt kurucusu ve Genel Müdürü M. Emre Özkul, "Bu tür operasyonu dünyada çok az şirket yapabiliyor. Bu sadece gerçekleştireceğimiz operasyonun bir parçası. Yaklaşık bir ay sürecek bir deniz yolculuğu sonrasında, gittiği ülkede uçağı orijinaline sadık kalarak tekrar birleştireceğiz ve bir eğitim cihazı olarak tekrar hayata döndüreceğiz." dedi.

"UÇAK HURDAYA DÖNMÜŞ VAZİYETTE BEKLİYORDU"

Özkul, "Airbus A300, 2001 yılına kadar bir Türk firmasında uçuyor. O günden itibaren uçuş ömrünü tamamlamış bir şekilde hurdaya ayrılmış bir şekilde Atatürk Havalimanı’nda bekliyordu. Bu hurdaya ayrılmış uçağı biz eğitim cihazı olarak savunma sanayii projesi olarak ileri dönüşüm yaparak endüstriye kazandırıyoruz. Bugün itibarıyla 12 parçaya bölünmüş bir şekilde zor şartlarda gemiye yüklenmeye gidiyor. İhraç oluyor, ileride bir Orta Doğu ülkesinde havacılık eğitimi verecek." bilgisini de paylaşarak sözlerini noktaladı.