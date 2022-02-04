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- Atatürk heykelinin önünde İzmir Marşı söylenerek nöbet tutuldu
Atatürk heykelinin önünde İzmir Marşı söylenerek nöbet tutuldu
- Haber Merkezi
- 04.02.2022 - 08:55
- Güncelleme : 04.02.2022 - 10:20
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir grup provokatör, Atatürk heykelinin ayağına halat bağlayarak devirmeye çalıştı.
Halat aracılığıyla otomobille çekilerek yıkılmaya çalışılan heykelle ilgili çalışma başlatıldı.
2 KİŞİ YAKALANDI
Saldırganlar ipleri bırakıp kaçarken, Samsun Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalandığı duyuruldu.
Saldırganlar yakalansa da olaya ilişkin yankılar sürmeye devam etti.
ETRAFINDA ÇEMBER OLUŞTURDULAR
Birçok vatandaş, heykelin olduğu alana giderek akşam saatlerine kadar çember oluşturup anıtın etrafında döndü.
Samsun'daki Atatürk Anıtı'na gidenler, heykel etrafında döndü
İZMİR MARŞI'YLA PROTESTO
Kalabalık akşam saatlerinde de anıtın etrafından ayrılmadı.
Nöbete başlayan grup, sabahın ilk ışıklarına kadar İzmir Marşı söyleyerek saldırıyı protesto etti.
Atatürk heykelinin önünde İzmir Marşı söylenerek nöbet tutuldu ViDEO
Samsun'da Atatürk heykeline saldırı