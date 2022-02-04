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    Atatürk heykelinin önünde İzmir Marşı söylenerek nöbet tutuldu

    Atatürk heykelinin önünde İzmir Marşı söylenerek nöbet tutuldu

    Samsun'daki Atatürk Anıtı'na yapılan saldırının ardından heykelin etrafında toplanan kalabalık, gece boyunca İzmir Marşı söyleyerek nöbet tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 10:20
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    Samsun'un İlkadım ilçesinde bir grup provokatör, Atatürk heykelinin ayağına halat bağlayarak devirmeye çalıştı.

    Halat aracılığıyla otomobille çekilerek yıkılmaya çalışılan heykelle ilgili çalışma başlatıldı.

    2 KİŞİ YAKALANDI

    Saldırganlar ipleri bırakıp kaçarken, Samsun Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalandığı duyuruldu.

    Saldırganlar yakalansa da olaya ilişkin yankılar sürmeye devam etti.

    ETRAFINDA ÇEMBER OLUŞTURDULAR

    Birçok vatandaş, heykelin olduğu alana giderek akşam saatlerine kadar çember oluşturup anıtın etrafında döndü.

    Samsun'daki Atatürk Anıtı'na gidenler, heykel etrafında döndü

    İZMİR MARŞI'YLA PROTESTO

    Kalabalık akşam saatlerinde de anıtın etrafından ayrılmadı.

    Nöbete başlayan grup, sabahın ilk ışıklarına kadar İzmir Marşı söyleyerek saldırıyı protesto etti.

    Atatürk heykelinin önünde İzmir Marşı söylenerek nöbet tutuldu ViDEO

    Atatürk heykelinin önünde İzmir Marşı söylenerek nöbet tutuldu #1

    Atatürk heykelinin önünde İzmir Marşı söylenerek nöbet tutuldu #2

    Atatürk heykelinin önünde İzmir Marşı söylenerek nöbet tutuldu #3

    Samsun'da Atatürk heykeline saldırı

    Atatürk heykelinin önünde İzmir Marşı söylenerek nöbet tutuldu #4


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