Atatürk Köprüsü bu gece araç trafiğine kapatılacak

Atatürk Köprüsü bu gece araç trafiğine kapatılacak

Atatürk Köprüsü, 25 Ekim saat 00.30 ila 04.30 arasında araç ve yaya trafiğine kapanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç'teki Atatürk Köprüsü'nün bu gece 00.30-04.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İBB Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, köprüde bu gece planlı bakım onarım çalışması yapılacak.

Araç ve yaya trafiğe kapalı

Bu kapsamda köprü, araç ve yaya trafiğine belirtilen saatlerde kapalı olacak.