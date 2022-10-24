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    Atatürk Köprüsü bu gece araç trafiğine kapatılacak

    Atatürk Köprüsü, 25 Ekim saat 00.30 ila 04.30 arasında araç ve yaya trafiğine kapanacak.
    • 24.10.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:53
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    Atatürk Köprüsü bu gece araç trafiğine kapatılacak

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç'teki Atatürk Köprüsü'nün bu gece 00.30-04.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu.

    İBB Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, köprüde bu gece planlı bakım onarım çalışması yapılacak.

    Araç ve yaya trafiğe kapalı

    Bu kapsamda köprü, araç ve yaya trafiğine belirtilen saatlerde kapalı olacak.

    Atatürk Köprüsü bu gece araç trafiğine kapatılacak #1


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